Oženio se Mamićev sin! Lijepa odabranica dobro je poznata javnosti iz sportskog kruga

Mario Mamić ponovno je uplovio u bračnu luku, sin Zdravka Mamića ovog je vikenda po treći put izgovorio sudbonosno ''da'', i to daleko od očiju javnosti.
Kako prenosi Story, njegova izabranica je Marina Jurić, koju je šira javnost upoznala 2022. godine kada je postala predsjednica HNK Šibenik.
Par je razmjenu bračnih zavjeta proslavio u intimnoj atmosferi, u krugu najuže obitelji, u zagrebačkom restoranu Okrugljak. Veće slavlje planiraju organizirati naknadno.
Za Marija Mamića ovo je treći brak. S Monikom Kravić oženio se 2008. godine, a njihov brak trajao je devet godina. Nakon toga uplovio je u brak s Tijom Jurčić, no i ta je ljubavna priča završila razvodom nakon šest godina zajedničkog života.
Tko je Marina Jurić?
Marina Jurić dolazi iz poduzetničke obitelji. Sestra je američkog biznismena porijeklom iz Primoštena, Marina Jurića, vlasnika tvrtke MJ International Sport. Upravo je ta tvrtka u siječnju 2022. godine postala većinski vlasnik HNK Šibenik, preuzevši 51 posto dionica kluba.
U vrijeme kada je preuzela funkciju predsjednice, mediji su isticali pozitivne promjene u klubu – unaprijeđena je komunikacija, podmireni su dugovi te su isplaćene zaostale plaće igračima i zaposlenicima. Kako njezin brat većinu vremena boravi u Miamiju, upravljanje klubom povjerio je upravo Marini.
Time je Marina Jurić postala druga žena u povijesti hrvatskog nogometa na čelu jednog kluba, nakon Zadranke Ive Bokanović koja je vodila NK Zadar.
Nakon dvije godine upravljanja, HNK Šibenik prešao je u ruke grupacije SEH Sports & Entertainment Holding, na čijem je čelu Željko Karajica.
