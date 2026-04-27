Oženio se Mamićev sin! Lijepa odabranica dobro je poznata javnosti iz sportskog kruga

Mario Mamić ponovno je uplovio u bračnu luku, sin Zdravka Mamića ovog je vikenda po treći put izgovorio sudbonosno ''da'', i to daleko od očiju javnosti.

Kako prenosi Story, njegova izabranica je Marina Jurić, koju je šira javnost upoznala 2022. godine kada je postala predsjednica HNK Šibenik.

Mario Mamić Foto: Vlado Kos/Cropix

Marina Jurić - 2 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Par je razmjenu bračnih zavjeta proslavio u intimnoj atmosferi, u krugu najuže obitelji, u zagrebačkom restoranu Okrugljak. Veće slavlje planiraju organizirati naknadno.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kapetan Dinama vodio je tešku borbu s bolešću: Strah svakog muškarca njemu je postao stvarnost

Za Marija Mamića ovo je treći brak. S Monikom Kravić oženio se 2008. godine, a njihov brak trajao je devet godina. Nakon toga uplovio je u brak s Tijom Jurčić, no i ta je ljubavna priča završila razvodom nakon šest godina zajedničkog života.

Mario Mamić i Monika Kravić Foto: Admir Buljubasic/Cropix

Mario Mamić i Monika Kravić Foto: Boris Kovacev/Cropix

Tko je Marina Jurić?

Marina Jurić dolazi iz poduzetničke obitelji. Sestra je američkog biznismena porijeklom iz Primoštena, Marina Jurića, vlasnika tvrtke MJ International Sport. Upravo je ta tvrtka u siječnju 2022. godine postala većinski vlasnik HNK Šibenik, preuzevši 51 posto dionica kluba.

U vrijeme kada je preuzela funkciju predsjednice, mediji su isticali pozitivne promjene u klubu – unaprijeđena je komunikacija, podmireni su dugovi te su isplaćene zaostale plaće igračima i zaposlenicima. Kako njezin brat većinu vremena boravi u Miamiju, upravljanje klubom povjerio je upravo Marini.

Marina Jurić - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Radnik poginuo tijekom priprema za Shakirin koncert, svjedoci ispričali stravične detalje nesreće

Time je Marina Jurić postala druga žena u povijesti hrvatskog nogometa na čelu jednog kluba, nakon Zadranke Ive Bokanović koja je vodila NK Zadar.

Nakon dvije godine upravljanja, HNK Šibenik prešao je u ruke grupacije SEH Sports & Entertainment Holding, na čijem je čelu Željko Karajica.

Galerija 3 3 3 3 3

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Mislili smo da stvarno slušamo Bareta, a kad ono - to je naša Sinjanka: ''Imaš taj poseban dar!''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Lovro Juraga vratio je duh Amy Winehouse: ''Kad se sjetim kakva je bila njezina sudbina…''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iza osmijeha male glumice krila se tragična priča koju sustav nije uspio spriječiti