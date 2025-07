Iza osmijeha male glumice krila se tragična priča koju sustav nije uspio spriječiti

Judith Barsi bila je talentirana glumica koja je već s 10 godina zarađivala 100 tisuća dolara, no njezin život završio je tragično.

Mnoge su tragične priče o dječjim zvijezdama koje se nisu mogle snaći kao odrasle osobe, no jedna od tužnijih priča je o malenoj Judith Barsi, čiji život je završio prerano.

Rođena u obitelji mađarskih imigranata, Judith je započela karijeru s pet godina, kada je otkrivena na klizalištu. Ubrzo je postala tražena dječja glumica, pojavila se u više od 70 reklama i brojnim televizijskim serijama, uključujući "Cheers", "Punky Brewster" i "Growing Pains". Njezine najpoznatije filmske uloge uključuju Theu Brody u "Jaws: The Revenge" (1987.) te glasovne uloge Ducky u "The Land Before Time" (1988.) i Anne-Marie u "All Dogs Go to Heaven" (1989.). Do četvrtog razreda zarađivala je oko 100 tisuća dolara godišnje, što je danas oko 266 tisuća dolara.

Judith Barsi - 1 Foto: Youtube

Judith Barsi - 5 Foto: Youtube

Judith Barsi - 3 Foto: Profimedia

Unatoč profesionalnom uspjehu, Judithin privatni život bio je obilježen zlostavljanjem. Njezin otac József bio je alkoholičar s nasilnim ispadima. Njezina majka Maria prijavila je nasilje policiji 1986., ali bez vidljivih ozljeda slučaj je zatvoren, a ona nije podnijela optužbe.

Judith je pokazivala znakove emocionalne traume, uključujući trihotilomaniju i promjene u ponašanju. U svibnju 1988., nakon emocionalnog sloma pred agenticom, upućena je psihologu, koji je prijavio ozbiljno zlostavljanje službama za zaštitu djece. Međutim, slučaj je zatvoren nakon što je Maria izjavila da planira razvod i preseljenje, što nikada nije ostvarila.

"Bojim se ići doma. Moj tata je jadan. Moj tata je pijan svaki dan i znam da želi ubiti moju mamu", ispričala je Judith svojim prijateljima, ne znajući kakva je sudbina čeka.

U noći 25. srpnja 1988. József je došao doma pijan i upucao Mariju u hodniku njihova doma i Judith u krevetu dok je spavala, samo mjesec i pol dana nakon njezina desetog rođendana. Nakon dva dana polio je njihova tijela benzinom i zapalio ih te počinio samoubojstvo.

Judith Barsi - 2 Foto: Profimedia

Judith Barsi - 5 Foto: Profimedia

Ta tragedija uvelike je pogodila glumačkog velikana Burta Reynoldsa, koji je s njom radio na davanju glasa u filmu "All Dogs Go To Heaven", a čak 37 godina nakon Judithine smrti kruži glasina kako mu je trebalo 63 pokušaja da u nekim scenama pročita svoj tekst jer bi se svaki put rasplakao zbog sudbine svoje male kolegice.

Judithin tragičan kraj potaknuo je javnu raspravu o nedostatcima sustava zaštite djece, posebno u prepoznavanju emocionalnog i psihološkog zlostavljanja. Njezina priča ostaje podsjetnik na važnost pravovremene intervencije i zaštite najranjivijih članova društva.

Judith Barsi - 4 Foto: Profimedia

Iako je njezin život bio kratak, Judith Barsi ostaje upamćena kao talentirana glumica čiji je potencijal prerano ugašen, ali čije nasljeđe i dalje živi kroz njezin rad i utjecaj na društvo.

