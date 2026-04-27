Radnik poginuo tijekom priprema za Shakirin koncert, svjedoci ispričali stravične detalje nesreće

Pripreme za jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja u Brazilu zasjenila je teška nesreća koja je završila smrtnim ishodom.

Tragična nesreća obilježila je pripreme za veliki koncert kolumbijske zvijezde Shakire u Rio de Janeiru.

Kako su potvrdili organizatori, jedan građevinski radnik smrtno je stradao tijekom postavljanja pozornice za događaj ''Todo Mundo no Rio'', koji se treba održati na poznatoj plaži Copacabana.

U službenoj objavi na Instagramu organizatori su naveli kako se nesreća dogodila u nedjelju poslijepodne, 26. travnja.

''Nesreća je tragično odnijela život profesionalca koji je radio na montaži konstrukcija za koncert'', stoji u priopćenju.

Prema dostupnim informacijama, hitne službe brzo su reagirale i pružile prvu pomoć na mjestu događaja, nakon čega je ozlijeđeni prevezen u bolnicu. Nažalost, unatoč naporima liječnika preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Organizatori su izrazili sućut i podršku: ''U ovom trenutku pružamo svu moguću podršku i solidarnost odgovornoj tvrtki, njezinu timu i obitelji preminulog.''

Detalje nesreće dodatno je objasnila državna vatrogasna brigada Rio de Janeira (CBMERJ), navodeći kako je radnik zadobio teške ozljede prignječenja donjih ekstremiteta u sustavu za podizanje konstrukcije. Kolege su ga uspjeli izvući prije dolaska hitnih službi, no ozljede su bile kobne.

Spasilačke ekipe odmah su započele s pružanjem pomoći te su ga prevezle u općinsku bolnicu Miguel Couto, gdje je kasnije potvrđena smrt.

Svjedoci nesreće opisali su dramatične trenutke.

''Odjednom sam vidio ljude kako trče. Kad smo pogledali, konstrukcija je bila na tlu'', rekao je jedan od očevidaca za AFP te dodao kako je radnik ostao zarobljen ispod konstrukcije dok su ga prisutni pokušavali osloboditi.

Gradonačelnik Rio de Janeira ranije je potvrdio kako će Shakira biti glavna zvijezda ovogodišnjeg velikog javnog koncerta na Copacabani, događaja koji redovito privlači milijune posjetitelja iz cijelog svijeta.

Za sada nije poznato hoće li ta tragedija utjecati na održavanje koncerta, a organizatori zasad nisu dali dodatne informacije.

