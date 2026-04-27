Ivica Kostelić progovorio o vjeri i bliskom kontaktu sa smrću: ''Ne bojim se, bilo ih je dosta''

U novoj epizodi formata ''5 Minutes Left'' Ivica Kostelić otvoreno govori o smrti, vjeri, životnim vrijednostima i osobnim izborima koji su oblikovali njegov put.

U novoj epizodi formata ''5 Minutes Left'' autora Kristijana Jalšića, koji se temelji na simulaciji posljednjih pet minuta života, gostovao je Ivica Kostelić, bivši hrvatski alpski skijaš.

Na početku razgovora Kostelić je rekao kako se smrti ne boji previše te dodao da je ona neizbježna jer nitko odavde ne izlazi živ. Na pitanje o najtežim trenucima u životu odgovorio je da ih je bilo više, dok je o bliskim susretima sa smrću rekao da ih je imao dosta puta.

Govoreći o vjeri, potvrdio je da vjeruje u Boga te istaknuo da su ga upravo teški trenuci dodatno usmjerili prema vjeri: ''Mislim da mi je onda ostao samo On.'' Na pitanje o vrijednosti životnih postignuća rekao je da kod Boga uspjeh nije presudan, već da će najviše vrijediti odnos prema drugima.

Dotaknuo se i teme ekstremnih sportova te odbacio tezu da je riječ o izazivanju smrti, a na Kristijanovo pitanje zašto se bavi ekstremnim sportovima ako postoji realna šansa da pogine, Ivica odgovara: ''Bavim se zato što me to ispunjava.'' Dodao je da svatko ima pravo upravljati vlastitim životom uz nekakvu dozu razuma, uključujući i situacije kada ima obitelj.

Govoreći o privatnom životu, naveo je da je s obitelji proveo jako puno vremena te da na svoju djecu nije vršio pritisak vezan za uspjeh. Na pitanje jesu li mu ikada nudili sigurnu pobjedu uz nepoštene uvjete, Ivica odgovara da ga apsolutno ne zanima nepošteno pobjeđivanje, dok bi prijatelja koji vara prvo upozorio, a nikada prvo prijavio.

Na pitanje je li mu ikada bilo lakše lagati nego priznati odgovornost, Ivica priznaje da mu je lakše lagati kada pokušava zaštititi druge.

U završnici je izrazio uvjerenje da postoji život nakon smrti: ''Apsolutno postoji. Sigurno. Ne moramo se brinuti'', a na pitanje o konceptima poput raja, pakla i čistilišta rekao je da vjeruje na svoj način, ali da je siguran da nešto postoji.

Kao posljednju poruku uputio je obitelji kratku rečenicu: ''Volim vas.''

Ivica Kostelić Foto: Josip Moler / CROPIX

