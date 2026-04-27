Frcaju pohvale na transformaciju našega glazbenika: ''Cijelo sam vrijeme zabezeknuto gledala...''

Sinoćnja epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' započela je u velikom stilu, a za to se pobrinuo Sven Pocrnić spektakularnom transformacijom.

Sven Pocrnić u novoj epizodi popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' predstavio se transformacijom u jednu od najvećih glazbenih diva svih vremena Mariah Carey.

Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje poseban nastup. Pocrnić je vokalno i scenski vjerno dočarao slavnu pjevačicu donoseći na pozornicu njezinu prepoznatljivu energiju, emociju i zahtjevne vokalne dionice. Njegova izvedba bila je spoj tehničke preciznosti i snažne interpretacije, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju.

Gledatelji su njegov nastup dočekali s oduševljenjem, a društvene mreže ubrzo su se ispunile pozitivnim komentarima. Mnogi su istaknuli kako je riječ o jednoj od najboljih transformacija ove sezone te su pohvalili njegov glas, scenski nastup i uvjerljivost u ulozi Mariah Carey.

Sven Pocrnić kao Mariah Carey Foto: Nova TV

''Svene, bio si izvrstan, gotovo nevjerojatan! Ovako maestralno otpjevati izuzetno tešku pjesmu, i to još u originalnom tonalitetu!? Svaka ti čast! Čak je i maska bila pogođena i kul. Ovo treba vidjeti i sama Mariah Carey. Siguran sam da bi bila oduševljena tvojom izvedbom pjesme i imitacijom. Zasluženo si pobjedio, sve čestitke'', ''Zasluženo, čestitam, Svene'', ''Ovu sezonu si najbolji'', ''Ja sam cijelo vrijeme zabezeknuto gledala. Stvarno nisam mogla vjerovati da jedan muškarac to može ovako dobro otpjevati! Pobjeda više nego zaslužena'', ''Zasluženo, dečko ima vrh glas!'', ''Bome, treba skinuti Mariah, bravo'', bili su samo neki od brojnih komentara.

Sven Pocrnić kao Mariah Carey Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Mariah Carey Foto: Nova TV

Njegov nastup pohvalio je i žiri.

''Bio sam u potpunom čudu. Kad ti je prošle nedjelje dodijeljena Mariah Carey, pitao sam se kako će to izgledati. Je li ovo bio originalni tonalitet? Je? Majstore, pa dođi ovamo! Dobiti ovakvu divu kao muški vokal – očekivao sam prilagodbu, ali tvoj glas je pravo čudo. Bilo mi je iznimno zadovoljstvo gledati i slušati ovu transformaciju'', rekao je Mario Roth.

''Poštovana gospođo Pocrnić, iskreno vam se divim. Ono što me fasciniralo je da, kad dođete do najtežih dijelova, kao da kažete – još, još, još! Kao da želite još više, još teže tonove'', dodao je Goran Navojec.

Galerija 14 14 14 14 14

