Veliko iznenađenje za natjecatelja našeg showa: Pogledajte tko se javio nakon njegovog nastupa!

Käärijä je oduševljeno reagirao na Instastory Marine Mamić o njegovoj imitaciji u showu "Tvoje lice zvuči poznato".
Naime, Marina je na Instagramu objavila video sa Svenom Pocrnićem, koji je u posljednjoj epizodi popularnog showa utjelovio finskog eurovizijskog predstavnika Kääriju i odnio pobjedu.
Naime, Marina je na Instagramu objavila video sa Svenom Pocrnićem, koji je u posljednjoj epizodi popularnog showa utjelovio finskog eurovizijskog predstavnika Kääriju i odnio pobjedu. Transformacija je oduševila gledatelje, ali čini se da je stigla i do samog originala.
Nakon što je Marina označila Kääriju u svom storyju, uslijedilo je iznenađenje – dobila je odgovor od finske zvijezde.
U njihovoj Instagram konverzaciji Käärijä je kratko, ali jasno reagirao, napisavši da je "super lijepo", na što mu je Marina uzvratila: "Hvala ti puno, šaljem puno ljubavi iz Hrvatske! Volimo te!"
Pobjednik televotinga na Eurosongu 2023. je potom poslao još topliju poruku.
"Hvala ti, šaljem puno ljubavi! Uskoro imam nastup u Hrvatskoj", napisao je Käärijä, koji je time najavio nastup - onaj na bjelovarskoj Terezijani 21. lipnja s Baby Lasagnom.
Ovo je toliko iznenadilo Marinu da je oduševljeno odgovorila: "Wow.. To nisam znala! Jej, sad sam uzbuđena i definitivno ću biti tamo!"
Na koncert planira i Sven, koji je na svom Instagramu pitao tko će još s njim i Marinom u Bjelovar.
Ovaj simpatični online trenutak oduševio je i njezine pratitelje, a Marina je kroz story duhovito poručila kako bi ona i Käärijä uskoro mogli postati i najbolji prijatelji.
Sve u svemu, još jedan dokaz koliko daleko mogu dosegnuti domaće transformacije – čak i do samih zvijezda koje se imitiraju.
