Donosimo ekskluzivne detalje vjenčanja zvijezde Kumova: "Pripreme su krenule prije dvije godine!"

Ovog je vikenda šibenska katedrala bila u znaku ljubavi. Glumica i zvijezda serije Kumovi, Mirna Mihelčić, uplovila je u bračnu luku. U krugu obitelji, prijatelja i brojnih poznatih lica izrekla je sudbonosno ''da''. Kako su tekle pripreme za velik dan, ekskluzivno za IN Magazin otkrila je u razgovoru s našim Markom Štefancem.

"Pripreme su krenule prije dvije godine. Ja sam si cijeli proces napravila dosta laganim i nisam si stvarala stres oko ničega. Moj cilj bio je uglavnom da se svi zabave i da se i ja zabavim, a ne da mi to bude stres, ajmo reći, najljepši dan u mom životu", rekla je Mirna.

Kao i mnoge djevojčice, i simpatična Mirna svoj je veliki dan zamišljala još od malih nogu.

"Ja mislim da većina djevojčica zamišlja svoje vjenčanje. I ja sam se zamišljala u bijeloj haljini, pred oltarom. Nisam baš muža zamišljala, ali evo, odličnog sam odabrala."

Jedan od najvažnijih trenutaka svake djevojke u pripremi velikog dana je i odabir savršene vjenčanice.

"Potraga za vjenčanicom trajala je jedan dan. Kod mene je to bilo dosta jednostavno. Ja možda ne znam što hoću, ali znam što sigurno neću. Sa mnom su bile mama, kuma i krsna kuma mog djeteta, tako da su one imale mogućnost izabrati svaka po dvije vjenčanice i eto, krsna kuma, to jest prijateljica, izabrala je moju the one."

Na svadbi se okupilo oko 150 uzvanika, a među njima i neka poznata lica – kolege glumci iz serije Kumovi.

"Pa intimnija svadba nikad nije bila opcija, jer udajem se jednom u životu i htjeli smo oboje da bude veliko, da budu svi tu i da nekako jednom zauvijek obilježimo taj naš dan i tu našu ljubav."

Poseban trenutak večeri bio je i prvi ples, a pjesmu za njega odabrali su sasvim slučajno.

"Pjesmu za prvi ples odabrali smo Tereze Kesovije 'Ni me stra', zato što smo slučajno gledali emisiju Tvoje lice zvuči poznato i tamo je bila ta pjesma, izvodila ju je, ja mislim, Antonija Dora Pleško i mi smo se oboje samo pogledali i to je bilo to – ok, to je to. Jer je predivna, opisuje baš našu ljubav i naš odnos."

No jedan trenutak na svadbi nosio je posebnu težinu.

"Pred oltar sam se odlučila ići sa svojim suprugom zato što mi je otac preminuo prije nekoliko godina, tako da nemam tu mogućnost da me otac isprati, pa sam odlučila, pošto već jesmo u nekakvoj zajednici, da ja i on stupimo skupa. Sve djevojčice sanjaju da ih tata isprati u taj novi život i brak."

A za ovaj mladi bračni par odmora zasad nema.

"Ne planiramo medeni mjesec. Imamo neke veće životne projekte sada u realizaciji. Prvo ćemo to realizirati, a onda ćemo, kad sve riješimo, pobjeći negdje. Mi volimo toplice i bazene i takve stvari, tako da će vjerojatno nešto takvo biti."

Nakon slavlja i svih emocija ostaje ono najvažnije – njih dvoje i sve što je pred njima. A redakcija IN Magazina Mirni i njezinu partneru Kristijanu želi mnogo ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka u godinama koje dolaze.

