Od zagrebačkih parketa do NBA dvorana, od milijunskih ugovora do direktora i obiteljskog čovjeka

Damjan Rudež svijet sportskih dvorana i luksuznog NBA života zamijenio je direktorskom pozicijom, a s našom Patricijom Novaković razgovarao je o uspjehu, pritisku, odricanjima, ali i životu nakon košarke.

Damjan Rudež, košarkaš koji je sa svojih 208 centimetara visine u jeku karijere zagrebačke dvorane zamijenio ni manje ni više nego američkima i to onima u NBA ligi, danas je jedno od najpoznatijih imena sporta. Iako u mirovini se s osmijehom i dalje prisjeća velikih dvorana i punih tribina.

''Pa gle, ja neke od prvih ludih momenata koje sam doživio kad sam igrao u NBA-u je kad sam igrao protiv LaBrone Jamesa i Coby Bryanta, to je nešto što evo, dobiti priliku igrati protiv ljudi čije si postere imao na zidu i čije si highlite gledao je stvarno neki nadrealni trenutak'', kaže.

Ljubitelji košarke pamte ga po nadimcima "Snajper s Peščenice" ali i "Pajo Patak" nakon što je pokušao imati anonimni profil na društvenim mrežama pod tim pseudonimom, no suigrači su ga brzo razotkrili. Za svoju je karijeru ostavio krv i znoj kako kaže, a to mu je donijelo i neke lijepe životne prilike.

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''NBA je stvarno jedno posebno okruženje naravno, ti kad igraš u NBA-u ti ni ne živiš u Americi, ti živiš u jednom posebnom balonu koji je najbolje od Amerike, i hoteli i smještaji i putovanja i te dvorane, i cijeli taj neki holivudski zvjezdana prašina dio koja okružuje nba tako da ko da te netko uzme iz tvog normalnog života i stavi u holivudski film'', kaže Damjan.

NBA je prilika koju rijetki dobiju, a njezini igrački uživaju u posebnom tretmanu o kakvom mnogi tek sanjaju.

In Magazin: Damjan Rudež - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Damjan Rudež - 4 Foto: In Magazin

''Od toga da ti netko odnese torbu u hotelsku sobu do toga da ce ti netko preparkirati auto smatraju se najnormalnijima, vrlo lako te to prevari jer u jednom trenutku stvarno shvatis ja ne moram nista samo moram biti spreman da igram kosarku.

U Ameriku je otišao 2014.godine kada je potpisao za Indiana Pacers. U NBA ligi proveo je čak tri sezone, a kako je bio mlad košarkaš tada mu se svaka nedaća činila kao smak svijeta.

''Volio bih da sam imao nekog u tom trenutku tko će mi reći bit će sve u redu ovo je sve jedna velika lekcija, ali znaš kako je kad unutra i kad se boriš za svoj status, za svaki poen, za svaku minutu, onda imaš osjećaj da je cijeli svijet protiv tebe, da se sve urotilo protiv tebe da ti ne uspiješ,....ali stvarno mislim da paralela sa životom i biznisom je tu apsolutno primjerena'', kaže.

In Magazin: Damjan Rudež - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Damjan Rudež - 2 Foto: In Magazin

Biti uspješan sportaš i istovremeno vjerovati drugima nije uvijek lako, pogotovo kada iza velikih dvorana i milijunskih ugovora stoje godine odricanja i borbe.

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''Naravno da sam se opekao nekoliko puta, ali ja sam takav da evo svakom želim dati neku priliku u životu, ne ulazim u komunikaciju s nekim velikim predrasudama, normalno je kad si u poziciji nekog uspješnog sportaša da postoje neki ljudi koji ti žele biti blizu ili te iskoristiti za neke svoje benefite ali s vremenom se na to stvarno navikneš''.

Damjan se može pohvaliti dvjema diplomama, jedna s Kif-a, a druga dolazi iz prestižnog Milana. Iako se od košarke umirovio, ostao u sportu ali u onom poduzetnickom gdje se ostvario kao direktor Sunset Festivala.

In Magazin: Damjan Rudež - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Damjan Rudež - 6 Foto: In Magazin

''Mislim da sam više ekstrovert, ne bih rekao da sam introvert, volim svoje trenutke samoće kad mogu napuniti energiju, a i zbog svoje prirode posla sam stalno okružen s ljudima što jako volim''.

A možda ga uskoro gledamo i u nekoj drugoj sportskoj karijeri.

''Novi hobi je tenis, definitivno, tako da koliko sam se prije bacio u košarku tako sad sa zadovoljstvom igram tenis, kad god stignem, pokušavam svirati gitaru, biti uz svoju obitelj, provoditi kvalitetno vrijeme sa svojim prijateljima, ali generalno tenis je neka nova strast definitivno''.

In Magazin: Damjan Rudež - 8 Foto: In Magazin

Poduzetnik, sportaš, otac, suprug i veliki prijatelj, teško je nabrojati sve uloge koje ova zvijezda danas nosi, I koji je unatoč velikom uspjehu ostao tako skroman, prizeman i svoj.

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