Suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pojavio se na neočekivanom mjestu

Brojna poznata imena iz svijeta glazbe okupila su se u Zagrebu na zabavi uoči festivala u Vodicama. Sanja Doležal, Alka Vuica, Žera... Zanimljivo je da je ondje bio i Jakov Kitarović, suprug naše bivše predsjednice Kolinde. Tko se priprema za veliku festivalsku pozornicu, ali i što je još novo na estradi, zna naša Julija Bačić Barać.

Čak trideset troje izvođača nastupit će na festivalu u Vodicama. Za desetak dana taj će grad biti pravo glazbeno središte Hrvatske jer u njega stiže pola estrade. Među njima i Duško Lokin, koji će upravo ondje proslaviti 83. rođendan.

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''Hajduk živi vječno i Duško Lokin živi vječno, pa ako je tako, neka bude fešta, uživat ćemo'', govori Duško Lokin.

Na druženje uoči festivala, osim brojnih glazbenika, stigao je i Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Na vodičkoj pozornici nastupit će i Alka Vuica s pjesmom "Bella mia".

''Svi su puni hvale o toj pjesmi i meni se jako sviđa, a kad se meni jako sviđa nešto što sam napravila, to je dobar znak jer ja uvijek imam neke zamjerke'', kaže Alka.

Vodičanima i njihovim gostima u petak 12. lipnja pjevat će i iskusni trojac - Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Vlado Kalember. A nakon koncerta u Vodicama Srebrna krila i članovi Novih fosila možda nastave zajedno nastupati.

''Ovo je recimo pokus, pilot-koncert'', kaže Sanja.

Nakon njih u petak će nastupiti i Crvena jabuka. Ljetni koncerti na otvorenom i njima su pravi gušt.

''Pokušavamo izbjegavati klubove osim kad se baš mora. Naravno da je najljepše na rivi, pogotovo jer su Vodice uvijek bile dobar domaćin, ima štandova i s pićem, gradelama, tako da je uvijek super'', priča Žera.

Svi već pomno planiraju i odjevne kombinacije u kojima će izaći na pozornicu.

''Stajling mi biraju kći i unuka. Zapravo ja predlažem i onda mi one kažu - nemoj to, nego ovo, i tako'', otkrio nam je Duško Lokin.

Lokin je i djed i pradjed, a za otprilike mjesec dana prvi put baka postat će Alka.

''Svi mi kažu da je to nešto nevjerojatno, da je to čak i veća ljubav nego prema djetetu. Vidjet ću što će se dogoditi. Naravno da i sad već osjećam ljubav, ali to je sasvim drugačije kada se vidi to dijete'', govori nam.

Kad smo kod novosti, jedna je od njih i to da će s Daliborom Petkom prvi put ove godine vodički festival voditi Antonija Stupar Jurkin.

''Bit će zanimljivo, veselo, kako i priliči 18. rođendanu'', zaključila je Antonija Stupar Jurkin.

Svoju punoljetnost jedan od najvećih regionalnih glazbenih festivala sigurno će proslaviti u velikom stilu.

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