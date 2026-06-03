Što je to na jednom mjestu okupilo Rozgu, Seve, Natašu janjić, Bojanu Gregorić Vejzović i ostale poznate Hrvatice?

Kad se na jednom mjestu okupe Jelena Rozga, Bojana Gregorić, Nataša Janjić, Severina te druga poznata lica, možete biti sigurni - razlog je samo jedan - revija modnog dvojca eNVy room. Dečki su s godinama postali sinonim za ženstvenost i glamur. S kakvim su se bizarnim zahtjevima susretali, tko obilježava 30 godina karijere, ali i druge novosti iz života poznatih, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Kad se na jednom mjestu okupi ovoliko poznatih dana, možete biti sigurni - razlog je revija modnog brenda Envy room.

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''Ono kad obučem bilo što od njih, evo kad sam gledala ovu kolekciju novu prije mjesec dana kad su mi je pokazali, rekla sam dečki jeste vi ovo na mene mislili kad ste crtali sve'', komentirala je Jelena Rozga.

''Već polako i moja kćer gleda njihove prekrasne stvari i naravno matura, imamo još do tad, ali eto drago mi je da dijelimo ukus kćer i ja'', dodala je Bojana Gregorić Vejzović.

''Koliko godina je iza njih, zaključujem da smo svi stvarno ta neka generacija, iza svih je preko 20-ak godina nekog rada, svi smo negdje kretali, to je bio neki boom i nas mladih glumaca i njih kao mladih kreatora koji su danas eto etablirani i godinama se susrećemo'', složila se Nataša Janjić.

''Vjeku i Nikicu uvijek volimo podržati, to su nam i prijatelji i uvijek dobar razlog za obući se nešto što inače ne bi drugdje'', govore nam Korana Gvozdić i Ivan Šarić.

''Stvarno je to nekako preraslo u prijateljstvo do te razine da sam čak šivala gumbe na nekim haljinama za neke druge njihove revije, kad je bila frka i panika i prekrasno je vidjeti dokud su dogurali'', dodala je Korana.

Godine prolaze, trendovi se mijenjaju, no ovaj dvojac ostaje uvijek vjeran sebi. Ovoga puta kolekcija puna čipke.

''Nego bi rekao da se vraćamo nekim svojim starim korijenima koje smo zanemarili. Evo recimo čipka, prije smo jako puno radili s čipkom, dugo vremena nismo radili s čipkom. Moram priznat da smo se baš zaželili radit s takvim materijalom, pogotovo danas, kada nam se malo i senzibilitet prema modi promijenio, malo smo i odrasli bio nam je izazov čipku prilagoditi našem novom suvremenom načinu'', ispričao nam je Nikica.

Upravo ovo doba godine, kada su mnoge proslave, njima je prilično radno.

''Dok pripremaš ti to padne napamet, ali svakako je gušt napravit reviju. U njoj najviše guštamo, najbolje predstavimo naše komade na modnoj pisti, na kraju guštamo. Umorni ali guštamo'', otkrio nam je Vjeko.

Od crvenih tepiha do pozornice Eurosonga, mnogima su upravo njihove haljine obilježile važne trenutke. A broj mladenki koje su im došle ne mogu izbrojiti.

''Zapravo nemamo nešto bizarnih zahtjeva, odnosno nama je onako bizarno, kad mi netko dođe u showroom i pokaže fotografiju jer bi ona htjela da mi iskopiramo neku haljinu, e to mi je bizarno jer ipak imamo svoj brend'', kaže Vjeko.

30 godina karijere, vjerovali ili ne, ove godine obilježava Jelena Rozga.

''Uopće ne mogu vjerovati. Zato što ja imam isti onaj entuzijazam, ja sam i dalje najsretnija kad sam na bini. Guštam, ja zaista guštam na toj bini, ja to ne radim zato što ja nešto trebam. Ja jednostavnom volim bit na bini, sa svojom publikom i stvarat nešto novo, neke nove pjesme, dan danas je za mene toliko uzbuđenje. Sutra čim sletim u Split idem kod Huljića, radim novu pjesmu, ja se već tresem'', priča nam Rozga.

Iako razloga za slavlje ne nedostaje, velike planove za obilježavanje okrugle obljetnice zasad stavlja na čekanje.

''Nekako ove godine sam se malo odlučila odmoriti jer velike turneje, prevelik je to stres. Ja sam odlučila ove godine malo stat sa tim zbog zdravlja i svega, tako da ćemo to ostavit za '27 ima vremena. Tu smo, bitno da smo zdravi'', govori Rozga.

Ljeto nešto mirnijeg ritma očekuje i Bojanu Gregorić Vejzović. No u njezinu domu jedna tema sve češće dolazi na dnevni red – posuđivanje odjeće iz mamina ormara.

Nataša Janjić trenutačno uživa u uspjehu predstave koja, kaže, iz večeri u večer pronalazi put do publike.

''Iscrpljujuće i jako ispunjavajuće u isto vrijeme, imam divne reakcije. Uvijek rasprodano gledalište i nekako ta predstava stvarno služi nekoj svrsi'', kaže.

Osim od publike, najveću potporu ima i kod kuće. Njezina najvjernija obožavateljica već sada s divljenjem prati mamine modne i glumačke trenutke.

''Sigurno mi tu i tamo nešto, divi mi se nečemu i tako kad izlazim na te evente ili neke glkamurozne događaje onda me tako gleda pa me grli. Naravno kao svaka curica i ja joj uvijek obećam da ću joj to čluvat za neke njene odrasle dane., priča Nataša.

Dvadeset godina uspjeha, prijateljstava i prepoznatljivog modnog potpisa. A sudeći prema reakcijama publike i vjernih klijentica, priča Envy Rooma još je daleko od svojeg posljednjeg poglavlja.

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