Tko je ljepotica za kojom je poludio internet? Zvijezda hit-serije preko noći je osvojila publiku

Mika Abdalla, zvijezda sve popularnije serije "Off Campus", od dječje glumice i Netflixove miljenice izrasla je u jednu od najperspektivnijih mladih holivudskih glumica.

Posljednjih tjedana ime Mike Abdalle ne prestaje se spominjati među obožavateljima serije "Off Campus", ekranizacije megapopularnog književnog serijala Elle Kennedy.

Iako je američka glumica godinama gradila karijeru u Hollywoodu, upravo joj je uloga Allie Hayes donijela najveću popularnost dosad te je pretvorila u jednu od najtraženijih mladih zvijezda romantičnih serija. Serija je toliko dobro prihvaćena da je obnovljena za drugu sezonu, a upravo će Mika i njezin lik biti u središtu novih epizoda.

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Punim imenom Mikayla Sofia Abdalla, rođena je 13. svibnja 2000. godine u gradu Plano u američkoj saveznoj državi Teksas. Potječe iz vrlo raznolike obitelji te ima bugarske, libanonske, grčke, talijanske i njemačke korijene. Kao djevojčica bavila se plesom i jahanjem, a vrlo rano pokazala je interes za glumu.

Za razliku od mnogih mladih zvijezda, nije zanemarila obrazovanje. Nakon završene srednje škole s odličnim uspjehom upisala je prestižni UCLA, gdje je diplomirala filozofiju uz dodatni studij filma.

Mika Abdalla - 3 Foto: Profimedia

Mika Abdalla - 5 Foto: Profimedia

Prve glumačke korake napravila je još kao dijete, pojavljujući se u manjim televizijskim projektima i filmovima. Veću pažnju privukla je u filmu "An American Girl: Saige Paints the Sky", no pravi proboj dogodio se 2015. godine kada je dobila glavnu ulogu McKeyle McAlister u seriji "Project Mc²". Serija je stekla veliku popularnost među mlađom publikom, a Mika je postala jedno od zaštitnih lica projekta koji je promovirao znanost i tehnologiju među djevojkama.

Kasnije je nastavila nizati zapažene uloge u projektima poput filma "Sex Appeal", teen komedije koja joj je donijela novu generaciju obožavatelja, te filma "Snack Shack", za koji je izjavila da joj je lik bio jedan od najsličnijih njezinoj stvarnoj osobnosti.

Mika Abdalla - 2 Foto: Profimedia

Mika Abdalla - 7 Foto: Profimedia

Iako je već bila poznata među ljubiteljima mladenačkih serija, tek je "Off Campus" od Mike napravio globalnu zvijezdu. Serija, temeljena na hit romanima Elle Kennedy, postala je pravi fenomen među mladom publikom, a gledatelji su posebno zavoljeli lik Allie Hayes. U prvoj sezoni njezina je priča tek djelomično ispričana, dok će druga sezona fokus staviti upravo na odnos Allie i Deana Di Laurentisa.

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Popularnost serije dovela je do eksplozije interesa za glumačku postavu, a Mika je preko noći postala jedna od najpraćenijih mladih glumica na društvenim mrežama.

Mika Abdalla - 8 Foto: Profimedia

Dok joj profesionalna karijera doživljava vrhunac, privatni život posljednjih je dana dospio u središte medijske pažnje. Mika je nedavno prekinula zaruke s glumcem Jakeom Shortom, zvijezdom Disneyjeve serije "A.N.T. Farm". Par se upoznao tijekom snimanja filma "Sex Appeal" i godinama su slovili za jedan od omiljenih mladih holivudskih parova.

Prema navodima stranih medija, prekid je bio prijateljski, a oboje su naglasili da ostaju u dobrim odnosima. Izvori bliski paru tvrde kako su različiti životni prioriteti i sve zahtjevniji poslovni rasporedi doveli do udaljavanja.

Mika Abdalla - 1 Foto: Profimedia

Mika Abdalla - 4 Foto: Profimedia

Osim druge sezone "Off Campusa", Mika posljednjih godina gradi ozbiljnu televizijsku karijeru. Pojavila se u serijama "The Pitt" i "Suits LA", a sve češće se spominje među mladim glumicama koje bi uskoro mogle prijeći i na velike filmske projekte.

S obzirom na golemi uspjeh "Off Campusa" i činjenicu da će upravo njezin lik predvoditi novu sezonu, čini se da je Mika Abdalla tek na početku najvećeg poglavlja svoje karijere. Dok se nosi s nedavnim prekidom i sve većom slavom, obožavatelji s nestrpljenjem čekaju vidjeti kamo će je odvesti sljedeći glumački izazovi.

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