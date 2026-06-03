Zašto svi pjevaju "sjela baba u balon" i koja je caka?

Stara dječja brojalica "Sjela baba u balon" posljednjih je mjeseci postala neočekivani viralni hit na društvenim mrežama zahvaljujući tehno-remiksima.

Ako ste posljednjih dana otvorili TikTok, Instagram ili YouTube, velike su šanse da ste barem jednom čuli stihove "Sjela baba u balon pa se vozi u London". Ono što je generacijama djece služilo kao vesela brojalica za igru, danas je postalo jedan od najneočekivanijih viralnih fenomena na društvenim mrežama.

"Sjela baba u balon" zapravo je stara dječja brojalica koja se desetljećima prenosi među djecom diljem Hrvatske i regije.

Baloni - 1 Foto: Profimedia

Postoji nekoliko verzija teksta, no najpoznatija govori o baki koja balonom putuje u London, Pariz i Afriku, gdje usput kupuje razne predmete, dok na kraju njezin dečko kupuje gramofon koji svira "din-dan-don". Brojalica se godinama koristila u vrtićima i školama kao dio dječjih igara i ritmičkih vježbi.

No 2025. i 2026. godine priča je dobila potpuno novi zaokret. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni elektronički i tehno-remiksi brojalice, a jedan od najpopularnijih postao je viralni hit s milijunskim pregledima.

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Spoj dječje nostalgije i modernog klupskog ritma pokazao se kao dobitna kombinacija, pa su stihovi koje su nekad pjevala djeca odjednom počeli odjekivati iz automobila, klubova i na partyjima diljem regije.

Upravo je nostalgija mnogima ključ objašnjenja za nevjerojatan uspjeh pjesme. Generacije koje su odrasle uz ovu brojalicu danas su odrasli ljudi koji su u nekoliko sekundi prepoznali stihove iz djetinjstva. Društvene mreže dodatno su pogurale trend, pa su nastali brojni skečevi, plesni izazovi i humoristični videi inspirirani "babom u balonu", a brojalica je ponovno ušla u svakodnevni govor mlađih i starijih.

Tako je jedna jednostavna dječja brojalica, stara desetljećima, doživjela drugo rođenje u digitalnom dobu. Dok je nekad služila za igru u školskim dvorištima, danas puni društvene mreže i postaje soundtrack ljeta. Čini se da je baka iz balona pronašla put do potpuno nove publike – i to bez ikakve pomoći moderne tehnologije, osim interneta koji ju je pretvorio u zvijezdu.

Baloni - 2 Foto: Profimedia

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