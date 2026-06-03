"Izgorjela sam": Danijela Dvornik nakon teških mjeseci donijela važnu odluku

Danijela Dvornik otkrila je da nakon dva mjeseca iscrpljujućih radova, planiranja i brojnih obveza napokon okreće novu stranicu te se vraća brizi o sebi.

Danijela Dvornik poznata je po tome što sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama iskreno dijeli svakodnevicu, uspone i izazove, a ovoga puta otkrila je da je donijela važnu odluku nakon mjeseci napornog rada i iscrpljujućeg tempa.

Na svom profilu na Instagramu priznala je kako posljednja dva mjeseca gotovo da nije imala vremena za sebe jer je bila potpuno posvećena poslovima, planiranju, radovima i rješavanju brojnih problema.

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"Dobro je... zvanično se vraćam u svoju žensku energiju. Vraćam se kremicama, skin-rutini, kosi i noktima, odjeći i obući, torbicama i ostalim ženskim pi*darijama koje nas žene čine ženama", napisala je Danijela.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Otkrila je kako će na neko vrijeme ostaviti po strani radnu odjeću, vrtne alate, rukavice i sve ono što je obilježilo njezinu svakodnevicu tijekom proteklih tjedana.

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"Sve sam to ja, ali u fazama", poručila je, dajući do znanja da se ne odriče nijednog dijela svoje osobnosti, već samo ulazi u novo razdoblje života.

Bivša supruga pokojnog kralja funka Dina Dvornika priznala je da je posljednjih mjeseci bila na rubu iscrpljenosti zbog brojnih obveza koje si je sama zadala.

Danijela Dvornik - 3 Foto: Instagram

50. rođendan Danijele Dvornik - 3 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

"Zadnja dva mjeseca sam zbilja 'izgorjela' u poslovima, planiranju, majstorima, rokovima koje sam sebi zadala, problemima i njihovim rješenjima, kao i treniranju strpljenja koje probija sve granice", napisala je.

Dodala je kako su iza nje i brojne neprospavane noći, tijekom kojih joj mozak nije dopuštao odmor, dok je tijelo vapilo za predahom.

Unatoč svemu, zadovoljna je jer je ostvarila sve što je planirala.

"Bilo je besanih noći kad mi mozak nije davao mira, a tijelo totalno suprotno, mrtvo i tupo, željno odmora. Ali sve je ispalo po planu. I sve sam uspjela", poručila je.

50. rođendan Danijele Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Na kraju je istaknula kako uspjeh ne mjeri isključivo postignućima, nego osjećajem sreće i zadovoljstva vlastitim životom.

"Netko je rekao da uspjeh ovisi isključivo o tome jesi li generalno sretna u svom okruženju i svojoj kući. Ti su parametri odavno ispunjeni. Zaista sam sretna tu gdje jesam", zaključila je Danijela, koja posljednjih godina živi u Sutivanu na otoku Braču, gdje je uredila kuću.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima poručili da je važno pronaći ravnotežu između obveza i vremena za sebe te joj poželjeli da sada napokon uživa u zasluženom odmoru i malim stvarima koje je vesele.

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