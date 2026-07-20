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Neočekivana zvijezda

Preplanuli Slovenac postao je hit interneta: ''Zgodniji je od svih igrača na terenu''

Piše K. D., Danas @ 19:44 Celebrity komentari
Slavko Vinčić Slavko Vinčić Foto: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok su jedni analizirali svaki detalj finala Svjetskog prvenstva, brojne žene na društvenim mrežama imale su sasvim drugi fokus – slovenskog suca Slavka Vinčića, koji je preko noći postao viralna senzacija.

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