Preplanuli Slovenac postao je hit interneta: ''Zgodniji je od svih igrača na terenu''

Dok su jedni analizirali svaki detalj finala Svjetskog prvenstva, brojne žene na društvenim mrežama imale su sasvim drugi fokus – slovenskog suca Slavka Vinčića, koji je preko noći postao viralna senzacija.

Nogometni suci rijetko završe u središtu pozornosti zbog svog izgleda, no Slavko Vinčić uspio je upravo to. Nakon finala Svjetskog prvenstva TikTok i Instagram preplavili su videi posvećeni isključivo njemu, a mnoge korisnice priznaju da su pažnju s igrača preusmjerile na slovenskog arbitra.

Slavko Vinčić Foto: TikTok

U komentarima se ističe njegov preplanuli ten, prosijeda kosa, autoritativan nastup i smirenost kojom kontrolira događanja na terenu. Mnoge ga nazivaju i ''srebrnim liscem'', a komplimenti ne prestaju stizati.

''Ovo je jedini razlog zašto odjednom razumijem zaleđe'', napisala je jedna korisnica TikToka, dok su druge zaključile: ''Znam da starim kada mi oči bježe na suca'', ''Zgodniji je od svih igrača na terenu'' i, uvjerljivo najpopularniji komentar, ''Može mi dati koji god karton želi''.

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Ispod viralnih videa mogu se pronaći i brojne šale, ali i ozbiljni komplimenti na račun njegova izgleda, pa čak i bračne prosidbe.

Slavko Vinčić Foto: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Četrdesetšestogodišnji Slavko Vinčić jedan je od najuglednijih europskih nogometnih sudaca. Dolazi iz Maribora, na FIFA-inoj je listi od 2010. godine, a tijekom karijere vodio je niz najvećih europskih utakmica, uključujući i finale Lige prvaka.

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Ipak, svi koji su se nakon viralnih videa ponadali da je slobodan ostat će razočarani. Vinčić je godinama u braku i otac je dvoje djece.

Njegovo se ime 2020. našlo u središtu medijske pažnje nakon što je tijekom velike policijske akcije u Bijeljini priveden u objektu koji se povezivao sa srpskom starletom Tijanom Ajfon. Tada su pronađeni droga i oružje, no Vinčić je tvrdio da je ondje stigao isključivo na poslovni ručak.

Slavko Vinčić Foto: TikTok

Kasnije je oslobođen svih sumnji te pušten na slobodu, a UEFA mu je nastavila ukazivati povjerenje. Danas se, umjesto zbog te neugodne epizode, ponovno nalazi u fokusu javnosti, ali ovaj put zahvaljujući viralnoj popularnosti i brojnim obožavateljicama na društvenim mrežama.

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