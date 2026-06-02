Maja Šuput bez zadrške priznala što joj je najveća opsesija u životu!

Maja Šuput na Instagramu je otkrila svoju najveću opsesiju, a tijekom boravka u Opatiji pokazala je kako sa sinom Bloomom istražuje luksuzni hotel.

Maja Šuput otkrila je pratiteljima što joj je prava slabost. Tijekom boravka u Opatiji pjevačica je na Instagramu pokazala kako sa sinom Bloomom istražuje luksuzni hotel, a pritom je priznala što je posebno veseli.

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"Moja najdraža opsesija, otkrivanje novih hotela", napisala je Maja uz snimke na kojima obilazi sobe i sadržaje hotela.

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

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Na objavljenim kadrovima vidi se kako s Bloomom razgledava interijer, a mališan je, baš poput mame, s velikim zanimanjem istraživao svaki kutak. Maja pritom nije skrivala oduševljenje novim mjestom, a njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja.

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Maja Šuput na Instagramu - 4 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Maja Šuput/Instagram

Poznato je da pjevačica često putuje zbog poslovnih obveza, no jednako tako voli iskoristiti slobodno vrijeme za kratke odmore i otkrivanje novih destinacija, a čini se da su joj luksuzni hoteli jedna od najvećih strasti.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Nedavno je Maja otkrila i da više nije u vezi sa Šimom Elezom, a više o tome pročitajte OVDJE.

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