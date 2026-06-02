Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."

Marko Kutlić oprostio se od svog prepoznatljivog žutog kombija koji mu je godinama bio dom na kotačima.

Pjevač Marko Kutlić podijelio je emotivnu vijest sa svojim pratiteljima. Naime, odlučio je prodati svoj prepoznatljivi žuti kombi koji mu je godinama služio kao dom na kotačima i vjerni suputnik na putovanjima.

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Na društvenim mrežama objavio je niz fotografija koje otkrivaju kako je izgledao njegov život na cesti. Od buđenja uz planinske vrhove i jezera do sviranja gitare ispred kombija, Marko je pokazao djelić svakodnevice koju je gradio daleko od klasičnog načina života.

"Došao je i taj dan. Dan da zatvorimo krug", započeo je svoju objavu.

Marko Kutlić na Instagramu - 10 Foto: Marko Kutlić/Instagram

Priznao je kako se dugo nadao da će zajedno krenuti na još jedno putovanje, ali da je sada vrijeme za rastanak.

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Marko Kutlić na Instagramu - 6 Foto: Marko Kutlić/Instagram

"Čuvao sam ga jer sam mislio da ćemo imati vremena za još jedan đir. Još jednu cestu. Još jedno jutro negdje gdje ne znamo nikoga", napisao je.

Kombi za njega nije bio samo prijevozno sredstvo. Kako je otkrio, upravo je u njemu proživio neke od najvažnijih trenutaka svog života.

"Bio mi je sklonište kad nisam imao plan. Bio mi je dom kad nisam znao gdje mi je dom. Bio mi je tišina između gradova. Nije to samo kombi. Tko zna – zna", poručio je.

Marko Kutlić na Instagramu - 1 Foto: Marko Kutlić/Instagram

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Kutlićev žuti kombi ručno je opremljen i potpuno spreman za nove avanture, a pjevač vjeruje da je došlo vrijeme da njegova "kuća putujuća" postane nečiji novi dom.

Marko Kutlić na Instagramu - 8 Foto: Marko Kutlić/Instagram

Marko Kutlić na Instagramu - 5 Foto: Marko Kutlić/Instagram

Marko Kutlić na Instagramu - 2 Foto: Marko Kutlić/Instagram

Fotografije koje je podijelio izazvale su brojne reakcije pratitelja, koji su priznali da ih je njegova objava dirnula i podsjetila na važnost slobode, putovanja i jednostavnog života.

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