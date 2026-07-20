Dora je za njega bila ostvarenje sna, a onda su društvene mreže pokazale svoje pravo lice

Od prvog velikog nastupa na Dori do novih autorskih pjesama, Ivan Milić polako, ali sigurno, gradi svoju glazbenu priču. Kako se nosi s kritikama na društvenim mrežama, s kim priželjkuje duet te koliko mu je važna disciplina, otkrio je našem Marku Štefancu za IN magazin.

Glazba, moda i zdrav način života tri su stvari koje najbolje opisuju 32-godišnjeg Ivana Milića. Mladi glazbenik pozornost publike privukao je nastupom na Dori, no iza nekoliko minuta na pozornici, kriju se godine rada, odricanja i jedan dječački san, koji je napokon postao stvarnost.

In Magazin: Ivan Milić - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Ivan Milić - 2 Foto: In Magazin

''To je bilo baš onako vatreno krštenje, ajmo to tako reći. Ogroman pritisak i ogroman intenzitet zapravo i emocija i svega je se tu događalo u Opatiji. Žao mi je što nisam na nekom festivalu možda prije negdje nastupio pa bi došao recimo sa više utakmica u nogama na Doru'', govori nam Ivan Milić.

In Magazin: Ivan Milić - 3 Foto: In Magazin

I dok je za njega Dora predstavljala ostvarenje sna, društvene mreže ubrzo su pokazale i svoje drugo lice. Negativni komentari i prozivke nisu ga zaobišli.

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''Dodirnule su me zapravo laži, tako da kažem, za vrijeme Dore. To mi je jako traumatično bilo iskustvo i zapravo mi je malo poremetilo taj moj cjelokupni dojam Dore, o kojoj sam maštao cijeli život da ću tu nastupiti i onda kao čitaš komentar aha, ovaj je upao preko veze.''.

Ivan je objavio i nekoliko autorskih singlova, među kojima je i posljednji Trag od soli. A njegov glazbeni potpis posljednjih godina oblikuje i suradnja sa švedskim producentima.

In Magazin: Ivan Milić - 5 Foto: In Magazin

''Oni su nekako donijeli taj svjetski zvuk, nekako malo drugačiji imaju pristup glazbi, pravljenju pjesama u odnosu na to kako mi radimo na našem tržištu. Nekako onda miksamo, blendamo taj neki hrvatski štih i s nekom tom evropskom produkcijom'', priča Ivan Milić.

In Magazin: Ivan Milić - 6 Foto: In Magazin

Prvi Eurosong gledao je još kao petogodišnjak, a nastup naše glazbene dive ostao mu je jedna od prvih glazbenih uspomena.

''Moja najveća želja je otpjevat s Doris Dragović. Barem jednu pjesmu, negdje, nekada, nešto. A volio bi snimiti duet i sa Severinom recimo'', kaže Ivan Milić.

In Magazin: Ivan Milić - 7 Foto: In Magazin

Osim Zagreba, posebno mjesto u njegovu životu imaju Dalmacija i Hercegovina. Upravo ondje, daleko od gradske vreve, pronalazi mir i novu energiju.

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''Privlači me nekako kako sam od djetinjstva tamo stalno odlazio. Obiteljska povijest, dom, tako da nekako imam posebnu konekciju s tim krajem. Uvijek preko ljeta recimo odem i boravim neki period, da napunim baterije i onda se vratim u radne pobjede ovdje'', kaže nam Ivan.

In Magazin: Ivan Milić - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Ivan Milić - 9 Foto: In Magazin

Ivan svoj glazbeni put gradi vlastitim tempom, a ako je suditi prema ambiciji i planovima koje ima, ono najbolje tek dolazi.

In Magazin: Ivan Milić - 10 Foto: In Magazin

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