Vrt našeg radijskog voditelja osvojio je društvene mreže: Hobi je pretvorio u inspiraciju za druge!

Radijski voditelj Filip Han svoj je hobi pretvorio u inspiraciju za više od 18 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, kojima svakodnevno dijeli savjete o vrtlarstvu i domaćoj hrani. Nekada je iza njegove kuće bio tek običan travnjak, a danas ondje rastu rajčice, paprike, patlidžani i brojne druge kulture. Kako su nastale njegove prve gredice, zašto s posebnom pozornošću prati vremensku prognozu i tko mu je najveća potpora, zna Marko Štefanac.

Dok ga jedni već 11 godina prepoznaju po glasu s radija, drugi ga posljednjih godina prate zbog njegove ljubavi prema vrtlarstvu, koju dijeli na društvenim mrežama. Novinar i radijski voditelj Filip Han, iza roditeljske kuće u Zagrebu uredio je mali povrtnjak, koji je s vremenom postao prava zelena oaza. A sve je počelo na mjestu gdje je nekoć bio tek običan travnjak.

In Magazin: Filip Han - 1 Foto: In Magazin

''Potaknuo me taj prazan prostor koji je stajao i kum koji se inače bavi poljoprivredom, koji mi je natuknuo, e, zašto ne probaš?- Stavi tu neke gredice i onda smo mama i ja zajedničkim snagama se bacili u to i onda je malo po malo prirastalo u opsesiju'', priča nam Filip.

Filip u svojem vrtu uzgaja brojne kulture, pažljivo planira prostor, kako bi iskoristio svaki centimetar, a među svim kulturama jedna ipak zauzima posebno mjesto.

''Trenutno u vrtu imam sve ono što je ljetno, paradajzi, paprike, patlidžani, sva moguća zelenjava, a najviše sam ponosan, pa, to sad kao da me pitaš koje mi je najdraže dijete, ali ajmo reći paprike. Paprike volim i ponosan sam kakve paprike uzgajam''.

In Magazin: Filip Han - 2 Foto: In Magazin

Prve gredice napravio je sam od starih drvenih klupa, koje su, umjesto da završe na otpadu, dobile sasvim novu namjenu, a upravo u tome vidi čar vrtlarenja.

''Važno mi je da iskoristim što je više moguće toga i da ne trošim novce na nešto što mogu svakako napravit, tako da kad god imam takav materijal koji mogu iskoristit za gredicu iskoristim ga''.

Od prvih presadnica brzo je stigao do vlastite proizvodnje, a danas iza sebe ima i usavršavanje za ekološku proizvodnju povrća te certifikat koji je stekao praktičnim radom.

In Magazin: Filip Han - 3 Foto: In Magazin

''Većinom su moje presadnice, neke kupim, ali trudim se što više toga sam napraviti iz sjemena, a to je još jedan zaseban gušt. Kad od malog sjemena krene biljka i onda dođe do ovog iza, to je baš poseban gušt''.

''Svaka sezona nosi nove izazove, a najveći među njima je vrijeme. Zato Filip s posebnom pozornošću prati vremensku prognozu''.

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''Imam ja tu neke mreže koje su više za za sjenu, malo pomažu protiv tuče, ali kad vidim da bi mogla biti neka oluja, vjetar, tuča, to je možda i najveća panika od svega u mom životu''.

In Magazin: Filip Han - 4 Foto: In Magazin

Ono što je počelo kao hobi, danas prate tisuće ljudi na društvenim mrežama. Njegovi jednostavni savjeti, recepti i svakodnevica iz vrta privukli su brojne zaljubljenike u urbano vrtlarenje.

''Palo mi je na pamet, možda bi ljude ovo zanimalo, ljude koji imaju sličnu situaciju, koji imaju isto malo dvorišta, neki mali prostor, zašto ne bi podijelio neko svoje iskustvo, možda pomogao nekome kome mogu. Počeo je profil skromno i organski i tako se i nastavio i evo sad je došlo do tih nekakvih, ajmo reći velikih brojki''.

In Magazin: Filip Han - 5 Foto: In Magazin

Iako je Filip lice ispred kamere, iza mnogih objava stoji njegova najveća potpora, majka Jasmina, koja nerijetko preuzima i ulogu snimateljice.

''Mama je zapravo tu glavna, jer kad mene nema, ona se pobrine da sve funkcionira, da sve bude zaliveno, ona s tim svojim magic touchem doda tu neku nevidljivu čaroliju. I ona mi je desna ruka i stvarno puno mi pomaže''.

Filip je postao i omiljen vrtlar iz susjedstva.

''Ne žicaju, ali ja dam sam. Tako da dođu i pitaju što najbolje od svega. I oni tu u okolici imaju neke svoje vrtove pa onda razmjenjujemo tko šta ima. Tako da to je još jedna doradna čar''

In Magazin: Filip Han - 6 Foto: In Magazin

Mladom 33-godišnjaku planova za budućnost ne nedostaje. Želja mu je proširiti vrt i okušati se u uzgoju novih kultura, a za sve koji razmišljaju o vlastitom povrtnjaku, ima jednostavnu poruku.

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''Volio bi da krenu, da probaju, da vide koliko to može biti i opuštajuće i ispunjavajuće i na kraju krajeva koliko je to korisno i za onoga ko se bavi vrtlaranjem, a i za okoliš i sve oko nas. Tako da mislim da tu ima više benefita koje bi svi trebali s vremenom usvojiti i raditi'', zaključio je Filip Han.

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