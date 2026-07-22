Od rada na građevini do Hollywooda: Jedan od rijetkih hrvatskih glumaca koji je ostvario svjetsku karijeru!

A sad jedna neobična filmska priča. Od rada na građevini u Danskoj do Hollywooda, Zlatko Burić jedan je od rijetkih hrvatskih glumaca koji je ostvario svjetsku karijeru. Naime, ovih je dana primio i posebno priznanje za doprinos hrvatskoj kinematografiji. Našoj Dijani Kardum ispričao je kako je izgledao njegov put do filmskog vrha, kakvi su zapravo na setu George Clooney i Brad Pitt te zašto nakon desetljeća uspjeha razmišlja o pauzi.

Malo je hrvatskih glumaca koji su uspjeli ono što je uspjelo Zlatku Buriću. Od alternativne kazališne scene i rada na građevini u Danskoj do Hollywooda, Georgea Clooneyja i Europske filmske nagrade. Ipak, priznanje koje ovih dana prima, kaže da mu je posebno važno. Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata na nedavno održanom festivalu u Puli dodijelilo mu je nagradu za doprinos hrvatskoj kinematografiji.



''Zato što je to nagrada imenom Fabijan Šovagović, pa je to za mene velika čast. To je zapravo zanimljivo, eto kad sam bio mlad, u mojim formativnim godinama, imao sam neku vrstu divljenja prema Fabijanovoj glumi i pomoću njega sam otkrivao načine kako se može glumiti'', priča nam Zlatko Burić.

Zlatko Burić - 1 Foto: In Magazin



A put od Osijeka do europskog filmskog vrha nije bio nimalo filmski. Po dolasku u Dansku nije glumio, već se bavio teškim fizičkim poslovima.



''Prvog trena to sam radio takve poslove, to nekako moraš preživjeti, ali tih dana iz Danske se sjećam s velikom radošću, tako da sam napravio kontakte da sam visio, zato što teatar nije bio dobar u to vrijeme'', priča nam Zlatko.



Prilika mu je došla kada je imao više od 40 godina.



''Mads Mikkelsen nikad nije glumio na filmu, ja nisam nikad glumio, Jan je bio sasvim mlad i njemu je bilo prvo, tako da smo mi imali taj osjećaj aha, to jako dobro funkcionira, to je bend mi ćemo to nastaviti. Napravili smo još jedan film Blider poslije, to je malo otišlo u neki rasap''.

Zlatko Burić - 2 Foto: In Magazin

Od tada je glumio u brojnim domaćim, danskim filmovima, ali i američkim blockbusterima, među posljednjima i u Supermanu. A prvog dolaska na jedan takav set itekako se sjeća.



''Kada sam bio prvi dan na setu na 2012. to je bilo ja si mislim woow što je ovo, prvi je dan bio pa sam zapamtio. Bilo je 750 ljudi i 1200 glumaca, statisti. Takva vrsta proizvodnje može si dozvolit da svi ti ljuidi na setu glume do kraja. Ludo dobro zapravo''.

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Jednu od uloga imao je i u filmu Wolfs, gdje je glumio uz Georgea Clooneyja i Brada Pitta, kojeg je naučio i psovati.



''Moram pohvaliti njega i George Clooneyja da su odlični radnici i odlične radne kolege. Gledao sam i na setu, stvarno jedna fina energija, to kako su oni držali jedan cijeli tjedan ljude, što bi rekli statiste, zato im drugi plan tako dobro izgleda. Jedan odličan nivo komunkacije, ne hijerarhije, to je bilo uživancija za gledati''.

Zlatko Burić - 4 Foto: In Magazin

Danas, nakon više desetljeća karijere, kaže da je vrijeme za kratku pauzu.



''Trenutno imam pauzu, razmišljam o operaciji kuka koja me zeza malo'', otkrio nam je.

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Možda upravo zato, na pitanje što ga je gluma naučila, ne govori o nagradama, crvenim tepisima ni Hollywoodu.



''Gluma me valjda uči da budem što otvoreniji prema drugim ljudima'', zaključio je.



A upravo ta otvorenost odvela ga je iz Osijeka na najveće svjetske filmske setove – i učinila jednim od najcjenjenijih hrvatskih glumaca u svijetu.

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