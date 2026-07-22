Severina objavila fotke u kompletu koji više otkriva nego pokriva

Severina je još jednom dokazala da je jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda, a novim ljetnim fotografijama oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.

Severina je svojim pratiteljima na Instagramu podijelila novu seriju fotografija s ljetnog odmora, a najviše pažnje privukla je odvažnim modnim izdanjem koje savršeno pristaje mediteranskom ugođaju.

Pjevačica je pozirala u maslinastozelenoj mrežastom kompletu ispod kojeg se jasno nazirao crni bikini. Cijeli je outfit upotpunila crnim sandalama, sunčanim naočalama i velikom pletenom torbom, dok je raspuštena kosa dodatno naglasila ležeran ljetni izgled.

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

Na fotografijama Severina pozira ispred luksuznog hotela, razgledava vinski podrum, a društvo joj pravi i njezin psić, kojem je u jednom trenutku posvetila posebnu pažnju.

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

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Uz objavu je napisala: "Sa okusom mora, sa okusom soli...''.

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Nedavno je pokazala isklesan trbuh u bikiniju, fotografije pogledajte OVDJE.

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