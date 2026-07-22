Alka Vuica postala je baka! Lijepa snaha objavila je prvu fotku s bebom na Instagramu

Jedna od naših najpoznatijih kantautorica ovih dana ima poseban razlog za sreću, Alka Vuica dočekala je svog prvog unuka.
Pjevačica Alka Vuica ima velik razlog za slavlje – njezin sin Arian Vuica i njegova supruga Dora Šitum Vuica postali su roditelji svog prvog djeteta.3 vijesti o kojima se priča prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima pohvalili se na instagramu Evo kamo je Mate Rimac odveo Willa Smitha nakon ludog adrenalinskog iskustva! provozao ga mate rimac Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
Sretnu vijest potvrdila je Dora Šitum Vuica objavom na Instagramu, gdje je podijelila fotografiju iz rodilišta. Na njoj pozira u bolničkoj sobi s novorođenčetom u naručju, dok je emotikon plavog srca otkrio da je na svijet stigao dječak.
Dora Šitum na Instagramu Foto: Instagram
Prinova je prvo dijete za 36-godišnjeg Ariana Vuicu, sina Alke Vuice i umjetnika Vuka Veličkovića, te njegovu 28-godišnju suprugu Doru Šitum Vuicu, vizažisticu i umjetnicu.
In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin
Alka Vuica Foto: Josip Moler/Cropix
Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, pa je Dorina objava iz rodilišta posebno razveselila njihove pratitelje. Ispod fotografije ubrzo su se počele nizati brojne čestitke i lijepe želje za mlade roditelje i njihova sina.
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Alka Vuica dosad je u više navrata isticala koliko je ponosna na svog sina Ariana, a dolazak prvog unuka zasigurno predstavlja jedno od najljepših poglavlja u životu njihove obitelji.
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