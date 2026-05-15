Alka Vuica s trudnom snahom stala pred naše kamere, otkrile su nam spol bebe

Alka Vuica sitno broji do trenutka kad će postati baka - njezina je snaha Dora u sedmom mjesecu trudnoće. Dame smo priveli pred naš mikrofon, pa su nam u zajedničkom intervjuu otkrile sve o svojem odnosu, ali i kakav će Alkin sin Arijan biti otac. S dvjema karizmatičnim ženama razgovarao je naš Davor Garić.

Alka Vuica i vizažistica Dora Šitum zajedno su se pojavile na modnoj reviji u Zagrebu. Dora je u sedmom mjesecu trudnoće pa se cijela obitelj veseli prinovi. Snaha i svekrva uskladile su i stajlinge.

Alka je dobro poznata po svojem razigranom duhu pa je mnogi pitaju može li se zamisliti u ulozi bake.

''Pa mogu, kako ne! Brzo mi je prošlo i to majčinstvo tako da nisam zaboravila kad sam nunala Arijana. Zapravo jedva čekam, jedva čekam. Ja to već dugo priželjkujem, da budem baka i da imam unuče i baš jako, jako se radujem. A pogotovo što je moja Dorica mama mog unučeta, jer se fakat slažemo i volimo'', otkrila nam je Alka.

Često čujemo da su snahe i svekrve na ratnoj nozi, no kod Alke i Dore to nije slučaj. Njih veže prijateljstvo.

''Uvijek je idilično, zato što smo Alka i ja bile prijateljice,

i zapravo ja sam bila njena vizažistica prije nego što sam postala snajka. Tako da smo mi od prvog dana ludovale, izlazile van, družile se i evo na kraju završile pod istim krovom. Odnosno ja pod njihovim'', priča nam Dora.



''Sve se slučajno dogodilo, znači nisam ni primijetila, ali kako je Dora dolazila kod nas kući, Arijan i ona su se pogledavali i eto, što je trebalo, to se ih dogodilo i kad su mi rekli, ja sam bila presretna'', ispričala nam je Alka.

A kakav će Alkin sin Arijan biti otac?



''On je prestretan, sve hoće najbolje, jako je in u toj ulozi i mislim da su to i nekakve realne godine za muškarca, 37'', govori Alka.

''Znači, mislim da je fakat pravo vrijeme da bude tata i da sazrije i on konačno koliko god je muzičar, umjetnik, treper i roker. Ako bude 1% dobar otac kao što je dobar muž i partner, mislim da će to biti savršeno. Divan je, stvarno divan je i s ljudima i sa životinjama i vidi se njegova dobrota baš u tome. Osjećam se sigurno s njim, tako da, bit će super'', zaključila je Dora.

Beba stiže krajem srpnja, i bit će ''prvo pa muško''!

