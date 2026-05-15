Vjerovali ili ne, u Hrvatskom saboru pričalo se o Slavoncu Jakovu Jozinoviću

Saborski zastupnik Marin Miletić u petak je u Hrvatskom saboru komentirao mladog pjevača Jakova Jozinovića nakon što je njegov nastup na koncertu duhovne glazbe ''Progledaj srcem'' izazvao burne reakcije dijela braniteljskih udruga.

Saborski zastupnik Marin Miletić u Hrvatskom je saboru komentirao nastup Jakova Jozinovića na koncertu duhovne glazbe ''Progledaj srcem'', koji je posljednjih dana izazvao burne reakcije dijela braniteljskih udruga.

Povod kritikama bio je nedavni Jozinovićev koncert u Novom Sadu, održan u dvorani SPENS, koju hrvatski logoraši povezuju s ratnim stradanjima i mjestom mučenja tijekom Domovinskog rata. Zbog toga su pojedini branitelji njegov nastup na duhovnom koncertu nazvali moralno neprihvatljivim.

Marin Miletić Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jakov Jozinović - 5 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

''Htio bih vam nešto reći o podjelama koje se događaju u hrvatskom narodu, i to tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Između hrvatskih branitelja, dijela hrvatskih branitelja, vjernika, vjerničke mladeži... I pojavilo se pitanje ovih dana treba li mladi Jakov Jozinović nastupiti na koncertu duhovne glazbe ‘Progledaj srcem’ ili ne treba. Ja držim da treba'', rekao je Miletić u Saboru.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je Nikolina Pišek zaustavila promet usred Zagreba?

Dodao je kako smatra da mladom pjevaču treba dopustiti da kroz glazbu svjedoči svoju vjeru.

''Neka pjeva ovaj mladi čovjek, neka svjedoči svoju ljubav prema Bogu, prema Isusu, neka govori ono što je njemu važno. A mi bismo svi trebali biti svjesni žrtve hrvatskih branitelja, s dužnim pijetetom, nikada zaboraviti na sve ono što su naši momci i cure napravili za nas u Domovinskom ratu'', poručio je.

Galerija 13 13 13 13 13

Miletić je istaknuo i kako smatra da odgovornost za nedovoljnu nacionalnu osviještenost dijela mladih leži i na obrazovnom sustavu.

''Ali mislim da ne trebamo stavljati breme na leđa mladosti koja iz ovih ili onih razloga nije nacionalno osviještena kao i mi. Mislim da možda moramo početi ići putem oprosta'', rekao je zastupnik.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Možda taj pjevač Jozinović nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran'', dodao je.

Slažete li se s Miletićem? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Podsjetimo, još u ožujku ove godine pojedine braniteljske udruge pozvale su Jozinovića da otkaže koncert u novosadskoj dvorani SPENS, uspoređujući situaciju s Tonyjem Cetinskim, koji je ondje ranije otkazao svoj nastup.

Jozinović je tada odbio zahtjev i poručio kako njegova turneja ''Ja za čuda letim'' širi ljubav, poniznost i glazbu bez granica. Koncert u Novom Sadu ipak je održan, a nakon toga rasprodao je i deset koncerata u Beogradu, gdje uživa veliku popularnost. Danas je najavio i koncert u beogradskoj Areni.

Jakov Jozinović Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Osim pop karijere, Jozinović izvodi i duhovnu glazbu. S Dominikom Lučićem prepjevao je pjesmu ''Ispred bijele hostije'', koju će izvesti na koncertu ''Progledaj srcem''.

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica o odluci da se okrene čistoći: ''Nisam razmišljala što će reći partner...''

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Ana Ivanović ponovno ljubi nakon razvoda? Srpski mediji raspisali su se o detaljima!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Kako izgleda sestra senzacije s Kosova? Modni svijet potpuno je opčinjen njezinom ljepotom