Tata zna najbolje! Naš saborski zastupnik našalio se s kćeri, koja se nedavno udala

Poznati političar Marin Miletić ovih je dana pokazao svoju nježniju stranu, podijelivši dirljiv trenutak iz privatnog života koji je raznježio njegove pratitelje.

Političar Marin Miletić podijelio je na društvenim mrežama posebnu fotografiju sa svojom kćeri Martom povodom njezina rođendana, a uz objavu je uputio i dirljive riječi koje su brzo privukle pažnju njegovih pratitelja.

Na fotografiji Miletić pozira nasmijan uz svoju kćer, a emotivna poruka koju joj je posvetio mnoge je ganula.

''Mimi, vidiš da tata bira bolje fotke! Draga kćeri, neka ti je sve blagoslovljeno! Sretan rođendan kćeri moja! Hrabro samo, raširi krila i leti gdje te srce vodi'', napisao je Miletić.

Marin Miletić na Instagramu

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije i čestitke, a pratitelji su se pridružili lijepim željama upućenima Marti, ističući koliko je njihova povezanost posebna.

''Moj tatek, volim te!'' odgovorila mu je Marta u komentaru.

A na njihovu fotografiju javila se i Miletićeva partnerica, naša glumica Kristina Krepela.

''Najljepšiiiii!'', napisala je.

Marin Miletić i Kristina Krepela

Podsjetimo, Marta se udala krajem 2025. godine. Obitelj mu je, čini se, najveća podrška i ponos, a ovakve vijesti rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Marin Miletić s obitelji

Osim Marte, Marin ima i kćer Luciju, a dobio ih je sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti. Zajedno su bili još od srednje škole. Njegove kćeri, prema objavama, u dobrim su odnosima s njegovom sadašnjom djevojkom Kristinom s kojom je u vezi od 2022. godine.

