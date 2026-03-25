Dean Dvornik emotivnom objavom obilježio 18 godina bez oca, legende hrvatske glumačke scene

Glazbenik Dean Dvornik emotivnom je objavom na Facebooku obilježio 18. godišnjicu smrti svog oca, glumačke legende Borisa Dvornika.

U dirljivoj poruci podijelio je misli koje su mnoge dirnule.

''Nekako mi je lakše kad se prisjećamo dana rođenja nama dragih nego dana kad su otišli. 18 godina je prošlo otkako je otišao pape moj'', napisao je na društvenim mrežama.

Uz objavu je podijelio i pjesmu ''Pape moj'', koju je svojedobno snimio s Klapom Brodarica i posvetio upravo svom ocu.

Njegove riječi brzo su izazvale brojne reakcije, a pratitelji su mu u komentarima uputili riječi podrške i suosjećanja.

''Bio je pravi čovjek, jedan od najdražih glumaca'', ''Rano je preminuo, počivao u miru'', ''Drgi Deane, vaš otac je bio genije'', ''Veliki glumac i pravi Dalmatinac'', ''Kad bi Dalmacija imala lice, bilo bi to lice Borisa Dvornika'', dio je komentara s društvenih mreža.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Strastvene puse potvrdile šuškanja: Isklesanog miljenika žena zavela je Neymarova bivša

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Sofia Vergara naglasila bujni dekolte u pripijenoj haljini s prozirnim detaljima

Pogledaji ovo Celebrity Ovu ljepoticu u bikiniju rijetko viđamo, godinama je u braku s proslavljenim nogometašem