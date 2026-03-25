Ovu ljepoticu u bikiniju rijetko viđamo, godinama je u braku s proslavljenim nogometašem

Dan na plaži otkrio je opušteni ritam Scotta Parkera i njegove supruge Carly, ali i prizore koje inače ne viđamo. Upravo zato nisu prošli nezapaženo.

Bivši engleski nogometaš i trener Scott Parker ovih dana puni baterije na Barbadosu, gdje je s suprugom Carly pobjegao u toplije krajeve.

Par je uhvaćen na plaži tijekom opuštenog dana, a svatko je pronašao svoj način uživanja. Dok se 45-godišnji Scott odlučio za aktivnosti na moru, uključujući vodene sportove i ronjenje, 41-godišnja Carly je dan provela u mirnijem tonu – kupala se, sunčala i uživala uz piće na ležaljci.

U jednostavnom svijetloplavom bikiniju, Carly je pokazala liniju koja je privukla poglede, a njihovo druženje odavalo je dojam prave obiteljske idile daleko od svakodnevice.

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik objavila prizore s misterioznim partnerom: ''Moja ruka za emocionalnu podršku''

Inače, Scott i Carly poznaju se još od tinejdžerskih dana – upoznali su se kada je imao 16 godina, a zajedno su već više od dva desetljeća. U braku su dobili četvoricu sinova: Frankieja, Murphyja, Sonnyja i Rafu, piše The Sun.

Pogledaji ovo Nekad i sad Hrvatice su početkom 2000-ih ludjele za njim: Brzo je postao miljenik publike, a i danas mami poglede!

Iako se povremeno pojavi na nogometnim utakmicama, Carly uglavnom izbjegava medijsku pažnju i drži se podalje od javnosti. Društvene mreže drži zaključanima. Zanimljivo je i da je ona sestra nogometaša Harryja Artera, koji je svojevremeno igrao pod Parkerovim vodstvom u Fulhamu.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Strastvene puse potvrdile šuškanja: Isklesanog miljenika žena zavela je Neymarova bivša

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Plavokosa zavodnica bujne atribute jedva je pokrila čipkom: ''Kako ćemo ovo preživjeti?''

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić pokazao prekrasnu kćer, povezuje je posebno prijateljstvo s našom glazbenicom