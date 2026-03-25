Hrvatice su početkom 2000-ih ludjele za njim: Brzo je postao miljenik publike, a i danas mami poglede!

Mnoge Hrvatice vjerno su pratile telenovelu "Naša zemlja" u kojoj je glavnu ulogu imao naočiti Brazilac Thiago Lacerda.

Brazilske telenovele godinama su bile nezaobilazan dio televizijskog programa u Hrvatskoj, osvajajući gledatelje emotivnim pričama, velikim ljubavima i raskošnom produkcijom. Među njima se posebno istaknula "Naša zemlja" (Terra Nostra), serija koja je početkom 2000-ih postala pravi fenomen i ostavila snažan trag na domaću publiku, lansirajući svoje glumačke zvijezde u status miljenika gledatelja diljem regije.

Među njima je bio i Thiago Lacerda, koji je bio poput brazilske verzije Dr. McDreamyja. Visok, zelenook, karizmatičan i talentiran, brzo je postao miljenik gledatelja, a njegova karijera i danas traje, iako u nešto drugačijem ritmu.

Lacerda je rođen 19. siječnja 1978. u Rio de Janeiru. Prije nego što se okušao u glumi, radio je kao model, što mu je otvorilo vrata televizijske industrije.

Glumačku karijeru je počeo razvijati kroz manje uloge u brazilskim serijama, a ubrzo je primijećen zbog svog izgleda i prirodne karizme. Pravi proboj doživio je krajem 90-ih i početkom 2000-ih kroz popularne brazilske telenovele produkcije Globo, koje su se emitirale diljem svijeta.

Njegov status zvijezde dodatno je učvršćen ulogama romantičnih junaka, zbog čega je često dobivao uloge glavnih muških likova u velikim projektima.

Hrvatska publika posebno ga pamti po seriji "Naša zemlja" (Terra Nostra), koja je bila iznimno popularna i kod nas. U toj povijesnoj telenoveli smještenoj u razdoblje talijanske emigracije u Brazil, Lacerda je utjelovio jednog od ključnih likova, a serija je osvojila gledatelje emotivnom pričom, raskošnom produkcijom i snažnim glumačkim izvedbama.

Upravo zahvaljujući toj ulozi postao je jedno od najpoznatijih lica latinoameričkih serija u regiji. Tijekom karijere glumio je u brojnim uspješnim projektima poput "A Casa das Sete Mulheres", "Cobras & Lagartos", "Viver a Vida" i "Orgulho e Paixão", a s godinama je proširio svoj glumački raspon i počeo birati raznovrsnije uloge, uključujući i kazališne projekte, čime je pokazao da nije samo lijepo lice sapunica.

Thiago je u dugogodišnjem braku s glumicom Vanessom Lóes, s kojom ima troje djece. Za razliku od mnogih kolega, svoj privatni život drži podalje od medija i rijetko ga eksponira, fokusirajući se na obitelj i karijeru.

Danas Thiago Lacerda i dalje aktivno radi u brazilskoj televizijskoj industriji, ali i kazalištu. Iako više nije svakodnevno na naslovnicama kao u vrijeme najveće popularnosti, ostao je cijenjen glumac koji pažljivo bira projekte i njeguje dugoročnu karijeru. Osim toga, može se primijetiti i kako je u posljednjih 27 godina, otkako je "Naša zemlja" prvi puta emitirana, ostao nepromijenjen.

Thiago Lacerda možda više nije u fokusu globalne publike kao nekad, ali njegova karijera pokazuje kako se dugovječnost u glumi ne temelji samo na slavi, već i na kvalitetnim izborima i predanosti poslu. Za mnoge gledatelje u Hrvatskoj, on će uvijek ostati lice jedne televizijske ere – i jedan od najpoznatijih latin lovera koji su osvojili male ekrane.

