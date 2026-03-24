Kakvo iznenađenje! Poziv Josipe Lisac ostavio je našeg mladog glumca bez riječi

Josipa Lisac iznenadila je Lovru Juragu telefonskim pozivom nakon njegove transformacije u trećoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

Lovro Juraga oduševio je gledatelje svojom transformacijom u Josipu Lisac u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", ponovno se plasiravši visoko s pjesmom "Ti si genije".

Međutim, naš mladi glumac nije ni slutio kako će ga nakon emisije dočekati još veće iznenađenje.

Naime, nakon emitiranja emisije, naša glazbena diva osobno je kontaktirala Juragu nije skrivajući svoje oduševljenje kako bi mu čestitala na izvedbi. Prema isječku koji se proširio, bila je puna pohvala i istaknula koliko ju je dirnula njegova interpretacija.

"Fenomenalno! To ja imam običaj napraviti na koncertima. Ja sam oduševljena", rekla mu je kratko Josipa, što je vidno dirnulo Juragu.

Glumac je tijekom cijele emisije ostao u Josipinom karakteru, a kako je primio telefonski poziv, pokazao je u videu kojeg je objavio na Instagramu i TikToku, otkrivši i kako je bilo dok su mu postavljali masku.

Lovro Juraga kao Josipa Lisac Foto: Nova TV

Lovro Juraga kao Josipa Lisac Foto: Nova TV

Lovro Juraga kao Josipa Lisac Foto: Nova TV

"Dakle... ova emisija je bila sve! Još me Josipa Lisac nazvala da mi osobno čestita! Ne mogu vam opisati koliko mi je drago i kolika mi je čast bila! Obožavam", bio je sretan Juraga.

Ovaj gest dodatno potvrđuje koliko je Juraga uspio vjerno dočarati stil i emociju jedinstvene umjetnice, čime je osvojio i publiku i struku. Za mladog izvođača, ovakvo priznanje zasigurno predstavlja jedan od najposebnijih trenutaka u karijeri.

