Seve opet pogodila: Svi komentiraju torbicu neobičnog oblika s kojom se pojavila!

Severina je na događanju privukla pažnju neobičnom torbicom u obliku oraha, čija cijena doseže i do 1000 dolara.

Severina je još jednom dokazala da je prava modna ikona i to ne samo odabirom elegantnog outfita, već i upečatljivim detaljem koji je svima odmah zapeo za oko. Na jednom događaju pojavila se u sofisticiranom bijelom izdanju, no glavnu riječ vodila je neobična torbica u obliku oraha.

"Na sastanak obavezno pođite s orahom, da misle da ste tvrd orah", duhovito je poručila uz sliku.

Riječ je o dizajnerskom komadu modne kuće JW Anderson Walnut Clutch, torbici koja doslovno izgleda poput oraha, izrađenoj od smole u zlatnoj nijansi s patinom. Ovaj neobični model već je neko vrijeme hit među ljubiteljicama jer spaja umjetnost i modu u jednom statement dodatku.

Cijena ove torbice se kreće oko 600 do 1000 dolara (otprilike 550 do 950 eura), ovisno o trgovini i dostupnosti, a često je i rasprodana zbog velike potražnje.

Clutch torbice već godinama nisu samo praktičan dodatak, već i način izražavanja osobnosti, a upravo takvi upečatljivi komadi sve su popularniji među slavnim osobama. Severina je ovim izborom pokazala kako i najmanji detalj može podići cijeli look i pretvoriti ga u viralni trenutak, pogotovo kada dolazi uz dozu humora.

