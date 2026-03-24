Znate li da je stric glazbene senzacije iz Vinkovaca poznato ime u svijetu sporta?

Iza svakog uspješnog mladog izvođača često se krije zanimljiva obiteljska priča, a Jakov Jozinović nije iznimka.

Iako je brzo postalo jasno da nije riječ o prolaznoj internetskoj senzaciji, već o izvođaču koji s lakoćom puni dvorane i osvaja publiku gdje god se pojavi, mnogi i dalje ne znaju jedan zanimljiv detalj iz privatnog života mladog glazbenika Jakova Jozinovića.

Naime, Jakov dijeli prezime s jednim itekako poznatim imenom iz sportskog svijeta – njegov stric je Darko Jozinović, proslavljeni bivši nogometaš i danas cijenjeni nogometni trener.

Darko je tijekom svoje karijere ostavio dubok trag igrajući za klubove poput vinkovačke Cibalije i splitskog Hajduka, no javnost ih rijetko povezuje jer djeluju u potpuno različitim sferama – jedan na glazbenoj, drugi na nogometnoj sceni.

Jakov Jozinović - 2

Zanimljivo je i to da nogometna tradicija u obitelji Jozinović ima čvrste korijene. Jakovljev otac Ivica također je bio nogometaš Cibalije, što dodatno potvrđuje da je sport duboko utkan u obiteljsku priču. Ipak, Jakov je odlučio krenuti drugim putem.

Jakov Jozinović

Kao mali, trenirao je tenis.

''Zapostavio sam ga zato što nisam stigao. Mislim da ne mogu dvije stvari odjednom jednako dobro raditi, pa sam se posvetio glazbi. Ali definitivno, kad bude bilo prostora, dat ću vremena svom najdražem tenisu'', rekao je Jakov za IN magazin prošle godine.

