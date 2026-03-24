Hrvatski glazbenik preminuo u Boliviji, sina pronašli na neočekivan način

Film ''Posljednji blues Hrvata'' donosi suptilan pogled na usamljenost i sjećanja te je za to dobio priznanje u Santa Cruzu.

Bolivijski film ''Posljednji blues Hrvata'', inspiriran životom i smrti glazbenika Drage Dogana u toj južnoameričkoj zemlji, dobio je priznanje Udruge kinematografa Santa Cruza.

U Santa Cruzu, gradu na istoku Bolivije, u subotu je obilježen Dan bolivijske kinematografije tijekom kojeg je dodijeljeno više nagrada.

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica podijelila romantične prizore s 26 godina mlađim Afrikancem, za kojeg se udala prošle godine

''Posljednji blues Hrvata'', redatelja Alejandra Suáreza, dobio je posebno priznanje za uspješni film iz Santa Cruza u 2025. godini. Prikazivao se od rujna u kinima u Boliviji, a u svibnju će se natjecati na festivalu u Meksiku u kategoriji najbolje originalne glazbe.

Film se istaknuo svojom melankoličnom atmosferom i istraživanjem usamljenosti i sjećanja, te je ''donio drugačiju i refleksivnu osjetljivost na regionalnu scenu", izvijestila je udruga.

Film ''Posljednji blues Hrvata'' Foto: IMDb

''Posljednji blues Hrvata'' počinje kada povučeni rock i blues glazbenik, umre nezapaženo. Vlasnica sobe u kojoj je živio kontaktira Perlu, njegovu jedinu prijateljicu, koja uznemirena traži starog kolegu Willyja da je otprati i potvrdi ono čega se bojala. Dražen je mrtav, a tijelo mu je u mrtvačnici.

Pogledaji ovo Clubzone Otkriveno veliko glazbeno ime za Extra kraj godine: Evo tko stiže u Arenu Zagreb!

Perla i Willy imaju 72 sata da spriječe da završi u masovnoj grobnici. Bez novca, bez dokumenata i bez obitelji, čini se kao nemoguća misija. Međutim, oni su odlučni u namjeri da se dostojanstveno oproste od Dražena, suočavajući se s vlastitim duhovima i utjecajem koji je glazba - posljednji blues - ostavila na njihove živote.

Hrvatski glazbenik Drago Dogan, koji je bio inspiracija za ovaj film, rođen je u Argentini te je putovao i svirao u raznim jazz i blues grupama. Boravio je u Brazilu od kuda je došao u Boliviju.

''Bio je ovdje poznat i simpatičan'', rekla je Hini osoba iz hrvatske zajednice u Santa Cruzu koja ga je poznavala.

''Odlično je govorio hrvatski jezik te je znao svirati i pjevati naše pjesme''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pisma otkrila mračnu stranu genija: Nakon kraha ljubavi sa Srpkinjom oženio je rođakinju

Drago je dugo živio u Boliviji, gdje je posjećivao Hrvate. Živio je od svojeg sviranja.

Kada je umro nije imao nikakav dokument. Hrvatska zajednica je preko Facebooka pronašla njegovog sina u Argentini te je skupila novac za pogreb, odnosno za kremiranje tijela. Jedna prijateljica je dala mjesto u svojoj grobnici da se ondje položi urna s pepelom.

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lille pokazala kutak svoga doma, no haljina s naglašenim dekolteom zasjenila je luksuzni prostor!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se Marichuy? Život nakon serije obilježio joj je ljubavni skandal

Pogledaji ovo Nekad i sad Glavni junak Esmeralde danas ima 60 godina, a sve su glasnija šuškanja da se napokon skrasio!