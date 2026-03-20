Pisma otkrila mračnu stranu genija: Nakon kraha ljubavi sa Srpkinjom oženio je rođakinju

Albert Einstein bio je dva puta u braku – prvo s Milevom Marić, a zatim s rođakinjom Elsom.

Iza genija koji je promijenio svijet fizike krila se i jedna od najintrigantnijih ljubavnih priča – a njezini pravi detalji otkriveni su tek godinama kasnije, zahvaljujući pismima koja su ugledala svjetlo dana.

Albert Einstein i Mileva Marić upoznali su se krajem 19. stoljeća tijekom studija u Zürichu. Ona, talentirana matematičarka iz Srbije, bila je tri godine starija od njega, a njihova veza od početka je bila posebna – temeljena na zajedničkoj strasti prema znanosti.

Njihova veza okrunjena je brakom u siječnju 1903. godine, nakon pet godina zajedničkog života i sve snažnije povezanosti.

Upravo zahvaljujući pismima koja su razmjenjivali, a koja su kasnije ugledala svjetlo dana, danas znamo kako se njihov odnos razvijao. U početku su bila gotovo strogo akademska, no s vremenom su postajala sve osobnija i emotivnija. Ta korespondencija, koja je desetljećima bila skrivena i prodana na aukciji tek 1996. godine, otkrila je i tamniju stranu njihove veze.

Kako piše Daily Mail, pisma su otkrila i postojanje njihove tajne kćeri Lieserl, rođene 1902. godine. Smatra se da je Mileva zatrudnjela tijekom njihova boravka na jezeru Como, no sudbina djevojčice nikada nije do kraja razjašnjena.

''Jako mi je žao zbog onoga što se dogodilo s Lieseri'', napisao je u jednom pismom.

Nakon vjenčanja dobili su još dvoje djece, sinove Hansa Alberta i Eduarda, no njihov odnos s vremenom se počeo urušavati.

Albert Einstein, Mileva Marić Foto: Profimedia

Jedan od najšokantnijih dokumenata koji su kasnije otkriveni jest pismo u kojem je Einstein detaljno naveo uvjete pod kojima je Mileva mogla ostati živjeti s njim. Očekivao je da vodi kućanstvo, brine o njegovoj odjeći i svakodnevno mu osigurava obroke, dok je s druge strane jasno dao do znanja da među njima više neće biti bliskosti.

Zatražio je i da njihov odnos bude isključivo formalan – bez zajedničkih izlazaka, putovanja ili druženja, osim ako je to nužno zbog društvenih okolnosti. Mileva nije smjela od njega očekivati nikakvu intimnost, morala je prekinuti razgovor kada on to zatraži i napustiti prostoriju ako bi to od nje tražio. Uz sve to, inzistirao je i da ga ni na koji način ne dovodi u neugodnu situaciju pred djecom.

Iako su u jednom trenutku pristali na takav odnos, njihov brak nije dugo izdržao.

Kako navodi The Guardian, već dva tjedna nakon tog pisma Einstein se obratio drugoj ženi – svojoj rođakinji Elsi – i dao naslutiti kraj prvog braka.

''Jučer me žena zauvijek napustila s djecom. Sada ćeš ti, draga mala Elsie, postati moja supruga'', napisao je.

Razvod je uslijedio 1919. godine, a iste godine Einstein se doista oženio rođakinjom. Njihov brak trajao je do njezine smrti 1935. godine, no često se opisuje kao odnos iz praktičnih razloga, a ne velike ljubavi.

Albert Einstein, Elsa Einstein Foto: Profimedia

Ipak, bio je iznenađujuće otvoren prema njoj. U pismima joj je priznavao i svoje afere.

''Žene me progone i obasipaju neželjenom pažnjom.''

I dok ga svijet pamti kao jednog od najvećih umova u povijesti, upravo ta pisma otkrivaju njegovu drugu stranu – onu ljudsku, nesavršenu, punu emocija, tajni i odluka koje nisu uvijek bile jednostavne. Jer, kako su mnogi zaključili, njegova najvjernija ljubav od početka do kraja bila je – znanost.

