Novo životno poglavlje: Pogledajte kako Thompsonova kći izgleda u vojnoj uniformi!

Na svečanoj prisezi u Požegi sve je bilo u znaku emocija, a trenuci koje je Diva Marija Perković podijelila s roditeljima Markom i Sandrom posebno su se izdvojili.

Kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković, našla se u središtu pozornosti nakon što se pojavila u potpuno novom izdanju – onom vojnom.

U Požegi je održana svečana prisega novog naraštaja ročnika, a među njima bila je i 19-godišnja Diva, koja je ovim činom zakoračila u jedno sasvim novo životno poglavlje. Upravo njezin izgled u vojnoj uniformi privukao je posebnu pažnju.

U maskirnoj odori, s kapom i ozbiljnim izrazom lica, djelovala je potpuno drugačije od izdanja u kojima smo je dosad, tek povremeno, imali prilike vidjeti u javnosti.

Naime, Diva Marija u veljači ove godine predstavila se javnosti u posve drukčijem svjetlu, kada je ostvarila svoju prvu veću glumačku ulogu u filmu Diva. U njemu je utjelovila pastiricu iz Duvna, prijateljicu Dive Grabovčeve, dok je naslovnu ulogu igrala Ornela Vištica.

Upravo na premijeri filma mogli smo je vidjeti u elegantnom izdanju – dotjeranu, u svijetu umjetnosti i pod svjetlima reflektora. Danas, pak, nosi vojnu uniformu i ulazi u okruženje koje zahtijeva snagu, red i predanost.

Njezinu veliku prekretnicu izbliza su pratili i ponosni roditelji. Thompson i njegova supruga Sandra bili su uz nju na svečanosti, a emotivni trenuci obitelji brzo su obišli javnost. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, poznato je da je Diva vrlo bliska sa svojim ocem. Glazbenik je više puta isticao koliko mu znači, a posebnu emociju pretočio je i u pjesmu ''Diva Grabovčeva'', koju joj je posvetio.

Svi su u Požegi htjeli fotografiju s Thompsonom nakon prisege njegove kćeri.

Thompsonova supruga privukla poglede modnim dodatkom čija je cijena paprena!

