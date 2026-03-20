Gdje je danas originalna postava kultne serije koja je obilježila jednu televizijsku eru?

Dok novi ''Baywatch'' polako uzbuđuje publiku, mnogi se s nostalgijom prisjećaju originalne postave i pitaju gdje su danas glumci koji su obilježili jednu cijelu televizijsku eru.

''Baywatch'' je bio jedan od najpopularnijih televizijskih fenomena od 1989. do 2001. godine. Serija je obilježila jednu eru, a predvođen karizmatičnim Davidom Hasselhoffom, ''Baywatch'' je lansirao karijere brojnih glumaca, uključujući Pamelu Anderson, Yasmine Bleeth i Nicole Eggert. Mnogi od njih postali su globalne zvijezde, a neki su čak bili povezani i s Playboyem Hugha Hefnera.

S novim rebootom serije u pripremi, zanimanje za originalnu postavu ponovno raste. Evo gdje su originalni glumci danas.

David Hasselhoff

David Hasselhoff nije bio samo glavna zvijezda – bio je i ključni čovjek iza opstanka serije. Kada je ''Baywatch'' nakon prve sezone otkazan, upravo je on uložio vlastiti novac kako bi ga spasio.

Njegov lik Mitch Buchannon postao je sinonim za seriju, a Hasselhoff je tijekom 10 sezona snimio više od 200 epizoda. Paralelno je izgradio i iznimno uspješnu glazbenu karijeru, osobito u Europi.

Kasnije se pojavljivao u brojnim filmovima i emisijama, bio sudac u talent showovima te čak postao simbolički gradonačelnik kalifornijskog mjesta Funner. Unatoč usponima i padovima, ostao je jedno od najprepoznatljivijih TV lica svoje generacije.

Pamela Anderson

Pamela Anderson postala je globalna ikona zahvaljujući ulozi C. J. Parker. Njezina kombinacija karizme, izgleda i medijske prisutnosti učinila ju je jednom od najpoznatijih žena 90-ih.

Osim glume, dominirala je naslovnicama magazina poput Playboya, GQ-a i Ellea. Privatni život bio joj je često buran – iza sebe ima nekoliko brakova, uključujući onaj s Tommyjem Leejem.

Posljednjih godina doživjela je snažan profesionalni povratak, posebno zahvaljujući filmu ''The Last Showgirl'' i novim projektima u Hollywoodu.

Jeremy Jackson

Publika ga je najviše zapamtila kao Hobieja, sina Mitcha Buchannona, kojeg je igrao kroz devet sezona ''Baywatcha''. Uz glumu, okušao se i u glazbi te je izdao dva albuma, a radio je i u modnoj industriji.

Borba s ovisnošću, pravni problemi i incidenti u reality emisijama doveli su ga na dno, no kasnije je pronašao put oporavka.

Jeremy je od 2012. do 2014. bio u braku s Loni Willison koja je nekoć bila jedna od najljepših plavuša na svijetu, a danas prosi na ulicama Los Angelesa. Više o njoj čitajte OVDJE.

Danas Jackson pomaže drugima kao trener i mentor u borbi protiv ovisnosti.

Alexandra Paul

Alexandra Paul, koja je glumila Stephanie Holden, izgradila je karijeru koja nadilazi glumu.

Osim filmskih i TV projekata, posvetila se društvenim temama, zdravlju i ekologiji. Aktivno sudjeluje u humanitarnim i aktivističkim inicijativama.

Njezin život danas više je usmjeren na vrijednosti i osobni razvoj nego na Hollywood.

Ove godine uhićena je zbog puštanja pasa na slobodu iz uzgajališta u Wisconsina.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić ispunio je sinu dugogodišnju želju: ''Mojoj sreći nema kraja!''

David Chokachi

David Chokachi, rođen 1968., u ''Baywatch'' je ušao u šestoj sezoni kao Cody Madison — lik koji je brzo osvojio gledatelje.

Nakon serije nastavio je glumiti, ali se s vremenom sve više posvetio privatnom životu i društveno korisnim projektima.

Danas ga se često može vidjeti u kampanjama za zaštitu okoliša i promicanje zdravog načina života. Oženjen je i ima kćer, a zanimljivo je da se ponovno pojavljuje i u novoj verziji ''Baywatcha''.

Yasmine Bleeth

Kao Caroline Holden bila je jedna od najprepoznatljivijih glumica serije. No, njezin život obilježili su problemi s ovisnošću koji su utjecali na karijeru.

Nakon burnog razdoblja povukla se iz javnosti i danas vodi mirniji život daleko od medija.

Carmen Electra

Carmen Electra uspjela je ostati relevantna i nakon ''Baywatcha''. Karijeru je gradila kroz filmove, TV emisije i reality showove.

Danas sa svoje 53 godine izgleda nevjerojatno, a više o njoj čitajte OVDJE.

Nicole Eggert

Nicole Eggert bila je dječja zvijezda prije ''Baywatcha'', a nakon glume odlučila se za potpuno drugačiji život.

Trenutno se bori s rakom dojke o čemu otvoreno govori na društvenim mrežama, a više o njoj čitajte OVDJE.

David Charvet

David Charvet bio je jedno od novih lica koje je ''Baywatch'' učinilo još privlačnijim mlađoj publici. Kao Matt Brody, karizmatični spasilac s imidžem lošeg dečka, brzo je postao miljenik gledatelja.

Iako mu je serija otvorila vrata Hollywooda — što je potvrdio i angažman u popularnoj seriji ''Melrose Place'' — Charvet je odlučio napraviti neočekivani zaokret. Krajem 90-ih povukao se iz glume kako bi se posvetio glazbi.

Taj potez pokazao se izuzetno uspješnim. U Francuskoj i ostatku Europe postao je prava pop zvijezda, a njegovi albumi prodani su u više od dva milijuna primjeraka. Iako se kasnije povremeno vraćao glumi, nikada više nije tražio istu vrstu slave.

Danas vodi mirniji život, fokusiran na obitelj i poslovne projekte, daleko od intenzivnog ritma showbusinessa.

Pogledaji ovo Celebrity Latinozavodnik i bivša teniska zvijezda otkrili ime i spol svog četvrtog djeteta, koje je rodila u 45. godini

Billy Warlock

Billy Warlock, koji je u ''Baywatchu'' tumačio Eddieja Kramera, imao je zanimljiv put do slave — karijeru je započeo kao kaskader, čak i kao zamjena za Robina Williamsa.

Njegova uloga u ''Baywatchu'' donijela mu je prepoznatljivost, no Warlock je vrlo brzo pokazao da želi više od statusa spasioca s plaže. Nakon odlaska iz serije, izgradio je ozbiljnu karijeru u sapunicama poput ''Days of Our Lives'' i ''General Hospital'', za što je nagrađen i Daytime Emmyjem.

Za razliku od mnogih kolega, Warlock je svjesno odlučio stati dok je bio na vrhuncu. Godine 2011. povukao se iz glume kako bi se posvetio obitelji i mirnijem životu.

Danas živi daleko od reflektora, a prema dostupnim informacijama radi kao instruktor skijanja.

Donna D’Errico

Donna D’Errico u ''Baywatch'' je stigla već kao poznato lice — kao Playboyeva ''Playmate of the Month'' brzo je privukla pažnju publike.

U ulozi Donne Marco unijela je dodatnu dozu seksipila u seriju, a nakon ''Baywatcha'' nastavila je karijeru kroz televizijske projekte, filmove i vođenje emisija.

Njezin privatni život također je bio u fokusu javnosti, osobito brak s Nikki Sixxom iz benda Mötley Crüe, s kojim ima kćer.

Za razliku od mnogih kolegica koje su se povukle, D’Errico je uspjela pronaći novu publiku u digitalnom dobu. Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje otvoreno komunicira s fanovima i gradi osobni brend.

Iako ima 57 godina, izgleda duplo mlađe.

Pogledaji ovo Celebrity Što joj se dogodilo? Madonna u susjedstvu snimljena sa zavojem na licu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svi su u Požegi htjeli fotografiju s Thompsonom nakon prisege njegove kćeri

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zgodna nasljednica Mile Kitića u bikiniju raspametila mreže, s tatom i dečkom uživa u tropskom raju