Tko je fatalna plavuša koja stiže u kultnu seriju? Nakon razvoda ne prestaje romansama puniti stupce!

Nekad je osvajala modne piste, a danas ulazi u svijet televizije. I dok gradi novu karijeru, njezin privatni život i dalje ne prestaje intrigirati javnost.

Američka ljepotica Brooks Nader dobila je veliku televizijsku priliku – pridružila se glumačkoj postavi nove verzije kultne serije Baywatch, u kojoj će glumiti Selene, kapetanicu spasilaca na plaži Zuma.

Iako se o njoj često piše zbog oskudnih izdanja koje obožava, njezina životna priča krije i brojne zanimljivosti.

Brooks Claire Nader rođena je 7. veljače 1997. u Baton Rougeu, Louisiana. Javnost ju je prvi put upoznala 2019. kada je pobijedila u prestižnom natjecanju Sports Illustrated Swim Search, čime je započela njezin vrtoglavi uspon u svijetu modelinga. Samo nekoliko godina kasnije, 2023., osvanula je na naslovnici kultnog Sports Illustrated Swimsuit izdanja, što ju je učvrstilo kao jednu od najtraženijih manekenki današnjice.

Osim u modnom svijetu, sve se više okreće televiziji, a dodatnu pozornost privukla je i reality emisijom u kojoj se pojavila zajedno sa svojim sestrama. Zbog njihova izgleda, stila života i odnosa, mnogi ih nazivaju ''nasljednicama Kardashianica'', što je dodatno povećalo interes javnosti za njihov svakodnevni život.

Iako ima samo 29 godina, njezin privatni život često je pod povećalom – bila je u braku s poduzetnikom Billyjem Haireom od 2019. do 2024. godine, kada su se odlučili da će svatko svojim putem.

Nakon razvoda, njezin ljubavni život ne prestaje intrigirati javnost. Povezivali su je s nekoliko poznatih muškaraca, među kojima se najviše spominjao NFL zvijezda Tom Brady, ali i teniski fenomen Carlos Alcaraz. Više o tome pisali smo OVDJE.

Lijepa plavuša popularna je na društvenim mrežama - na Instagramu je prati 1,8 milijuna pratitelja.

Dok se o njezinoj karijeri sve više govori, jasno je da Brooks Nader ovim angažmanom ulazi u novu fazu života. Uloga u Baywatchu za nju predstavlja veliki iskorak u svijet glume – i priliku da pokaže svu svoju raskoš i talent.

