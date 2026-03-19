Fatalan pad koji je svijet ostavio bez jedne od najljepših glumica na svijetu

Natasha Richardson, kći slavne glumačke obitelji i supruga Liama Neesona, ostavila je snažan trag u filmu i kazalištu, a njezina prerana smrt nakon nesreće na skijanju šokirala je svijet i učvrstila njezino trajno nasljeđe.

Prošlo je točno 17 godina otkako je njezin život tragično skončao u 46. godini od posljedica skijaške nesreće, zaključivši impresivnu karijeru koja je trajala 40 godina.

Rođena 11. rujna 1963. u Londonu, Natasha je bila dio slavne glumačke dinastije Redgrave – kći legendarne glumice Vanesse Redgrave i redatelja Tonyja Richardsona, a unuka glumačkih velikana Michaela Redgravea i Rachel Kempson.

Gluma joj je bila gotovo sudbina – već kao četverogodišnjakinja pojavila se u filmu koji je režirao njezin otac. Obrazovala se u prestižnim školama u Londonu, a potom je studirala glumu na Central School of Speech and Drama, čime je započela vlastiti profesionalni put.

Karijeru je gradila postupno, prvo na kazališnim daskama, a zatim i na filmu. Već u ranim godinama istaknula se u filmovima poput "Gothic" i "Patty Hearst", dok je širu publiku osvojila ulogama u "The Handmaid’s Tale" i kasnije u popularnim filmovima poput "The Parent Trap" i "Maid in Manhattan".

Ipak, njezina najveća priznanja stigla su iz kazališta – za ulogu Sally Bowles u mjuziklu "Cabaret" osvojila je prestižnu nagradu Tony, čime je potvrdila status vrhunske glumice.

Jedna od najljepših hollywoodskih ljubavnih priča bila je ona između Natashae i Liama Neesona. Upoznali su se 1993. na Broadwayu tijekom predstave "Anna Christie", a njihova kemija brzo je prerasla u ljubav. Vjenčali su se 1994. i dobili dvojicu sinova, Micheála i Daniela. Njihov brak trajao je 15 godina i bio je poznat po snažnoj povezanosti i međusobnoj podršci, a često su i surađivali na projektima kako bi što više vremena provodili zajedno.

U ožujku 2009. godine, tijekom obiteljskog odmora u Kanadi, Natasha je pala na skijanju tijekom početničkog tečaja. Iako je u početku mislila da je riječ o bezazlenoj ozljedi i odbila liječničku pomoć, stanje joj se ubrzo naglo pogoršalo.

Prevezena je u bolnicu u New Yorku, gdje je preminula 18. ožujka 2009. od posljedica epiduralnog hematoma, u dobi od samo 45 godina. Njezina smrt šokirala je svijet i otvorila važne rasprave o opasnostima ozljeda glave, posebno u sportovima poput skijanja. Ipak, Neeson je odlučio kako njezina smrt neće biti kraj, već samo novi početak za druge te je donirao njezine organe.

Osim glume, Natasha je bila poznata i po humanitarnom radu, osobito u borbi protiv AIDS-a, čime je nastavila nasljeđe svog oca koji je preminuo od bolesti povezanih s AIDS-om. U privatnom životu bila je posvećena obitelji, a kolege su je opisivali kao toplu i brižnu osobu koja je jednako voljela scenu i obiteljski život.

Iako je njezin život prerano prekinut, Natasha Richardson ostavila je snažan trag u umjetnosti i među publikom. Njezine uloge, posebno u filmovima poput "The Parent Trap", i danas se pamte, a njezina obitelj i kolege redovito joj odaju počast.

Njezin sin Micheál čak je uzeo majčino prezime kako bi očuvao njezino nasljeđe, a Neeson, koji nije imao javnu vezu od njezine smrti, i dalje govori o njoj s velikom ljubavlju i poštovanjem.

