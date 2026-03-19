Preminuo 11 dana nakon vjenčanja: Udovica tragično preminulog nogometaša ovim je potezom sve rasplakala

Rute Cardoso odala je dirljivu počast pokojnom suprugu Diogu Joti sudjelujući u utrci u Portu s njegovim brojem 20.

Gotovo devet mjeseci od tragičnog odlaska u teškoj prometnoj nesreći, ime Dioga Jote i dalje budi snažne osjećaje među ljubiteljima nogometa. 28-godišnji nogometaš Liverpoola i Portugala iza sebe je ostavio troje male djece i suprugu Rute Cardoso, za koju se oženio tek 11 dana prije pogibije.

Rute, koja je iznenada ostala udovica s troje djece ispod pet godina starosti, još je jednom ganula javnost emotivnom gestom posvećenom svom pokojnom suprugu, sudjelujući u utrci povodom Dana očeva u portugalskom Portu, na kojoj je nosila njegov legendarni broj 20.

Riječ je o događaju Corrida Mimosa do Dia do Pai, održanom u gradskom parku Parque da Cidade do Porto, koji je okupio brojne obitelji, no za Cardoso je imao posebno duboko značenje.

Cardoso je tijekom utrke nosila broj 20 na prsima – isti onaj koji je Jota nosio kroz velik dio svoje karijere, uključujući i vrijeme u Liverpoolu. Klub je u međuvremenu povukao taj broj iz upotrebe u njegovu čast.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije s događaja uz emotivan opis: "20+∞ Corrida do dia do Pai", simbolično povezujući njegov broj s vječnošću.

Njezin potez pridobio je pažnju mnogih, koji su joj ostavljali razne komentare: "Više nikad nećeš trčati sama", "On je uz tebe zauvijek", "Uzor... Motivacija. Inspiracija. Velika žena, koja čvrsto prati svoju djecu, čak i kroz sve suze", "Naš drugi broj 20" i ost.

Ovo nije prvi put da Cardoso koristi trčanje kao način odavanja počasti svom suprugu. Još u prosincu 2025. sudjelovala je u utrci São Silvestre do Porto, dugoj 10 kilometara, također noseći broj 20. Tada je objavila poruku "20+10", spajajući njegov broj s prijeđenom kilometražom.

Par se upoznao za vrijeme školskih dana u Portu, a svoju vezu su započeli 2013. godine. Njihova ljubav rasla je paralelno s Jotinim usponom u nogometnoj karijeri, a Rute je bila njegova stalna podrška tijekom transfera iz Paços de Ferreire u Atlético Madrid, zatim u Wolverhampton Wandererse te naposljetku u Liverpool.

Par je zajedno odgajao troje djece: sinove Dinisa i Duartea te kćer rođenu 2024. godine. Rute je poznata po svojoj skromnosti i rijetko se pojavljuje u medijima, no često je dijelila obiteljske trenutke na društvenim mrežama, prateći Jotu na važnim utakmicama i slaveći njegove uspjehe.

Sve se promijenilo 3. srpnja 2025. kada je njegov automobil, u kojem je s bratom Andreom Silvom putovao za Santander kako bi uhvatio trajekt za Portsmouth, sletio s ceste i zapalio se, a kako su ispričali očevici, vatra se proširila i na obližnje raslinje.

Unatoč teškom gubitku, Cardoso nastavlja graditi život sa svojom djecom. Nedavno su boravili na Tajlandu, gdje su proslavili rođendan sina Duartea. Obitelj je uživala u odmoru na Phuketu i otocima Phi Phi, a fotografije s putovanja podijeljene su i na društvenim mrežama. Obitelj je bila i na stadionu Anfield, gdje su Jotini nekadašnji klubovi Liverpool i Wolverhampton odali počast pokojnom sportašu, a njihova dva sina Dinis i Duarte su izašli van držeći Virgila van Dijka za ruke.

Kroz male, ali snažne geste poput sudjelovanja u utrkama, Rute Cardoso nastavlja čuvati uspomenu na Dioga Jotu – pokazujući da ljubav ne prestaje ni nakon najvećih gubitaka.

Prizori sa sprovoda mnogima su slomila srce. Više pročitajte OVDJE.

Jota je postigao mnoge važne golove tijekom svoje reprezentativne karijere, a dva važna zabio je protiv Hrvatske. Više pročitajte OVDJE.

