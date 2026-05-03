ToMa spakirao kofere pa otputovao u Rim, na ovo je čekao 15 godina i nije bio sam

ToMa je s roditeljima otputovao u Rim, ispunivši dugogodišnje obećanje i oduševivši pratitelje emotivnom gestom i zajedničkim obiteljskim trenucima.

Pjevač ToMa odlučio je uzeti predah od svakodnevice, nakon odrađenog koncerta u Tvornici kulture, i otputovati u Rim, a posebno emotivnim putovanje čini činjenica da mu društvo prave roditelji.

Na društvenim mrežama podijelio je niz fotografija iz talijanske prijestolnice, prisjetivši se kako su ondje bili prvi put prije 15 godina te otkrio da je tada obećao kako će ih, "kad naraste", ponovno odvesti – obećanje koje je sada i ispunio.

U fotogaleriji se može vidjeti kako uživaju u razgledavanju znamenitosti poput Koloseja, ali i u opuštenim trenucima s pogledom na vječni grad. ToMa na fotografijama djeluje opušteno i nasmijano, dok zajedno s roditeljima upija atmosferu jednog od najljepših europskih gradova.

Njegova objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njegovu gestu i odnos s roditeljima.

"Predivno, divno je što provodiš vrijeme s roditeljima", "Rijetkost je to, ići na odmor s roditeljima i vratiti se neposvađan", "Uživajte u vječnom gradu", "I ja planiram ovo ljeto voditi roditelje u Rim", "Baš lijep opis i gesta, živim da to doživim" samo su neki od komentara koji su se nizali, dok su mu mnogi poželjeli da uživa u zasluženom odmoru.

Ovim putovanjem ToMa je pokazao kako su najvrijedniji trenuci često oni provedeni s najbližima – daleko od reflektora, u jednostavnoj, ali iskrenoj obiteljskoj atmosferi.

