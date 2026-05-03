Preminuo glumac iz "Noći vještica": Pamtimo ga i po kultnom filmu slavnog redatelja

Glumac Beau Starr, kojeg publika pamti po ulogama u kultnim filmovima "Noć vještica" i "Dobri momci", preminuo je u 82. godini života.

Kako prenose strani mediji, Starr je preminuo 24. travnja u Vancouveru, prirodnom smrću, a tužnu vijest potvrdio je njegov brat, također glumac Mike Starr. U emotivnoj izjavi opisao ga je kao vrlo jedinstvenu i posebnu osobu koja je imala velik utjecaj na njegov život.

Tijekom bogate karijere Beau Starr ostavio je snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji. Široj publici najpoznatiji je po ulozi šerifa Bena Meekera u nastavcima horor franšize "Noć vještica", gdje je glumio uz Jamie Lee Curtis, ali i po pojavljivanju u legendarnom filmu Martina Scorsesea "Dobri momci". Osim toga, ostvario je zapaženu ulogu u seriji "Due South", gdje je tumačio poručnika Hardinga Welsha.

Njegova karijera obuhvaćala je i brojne televizijske hitove poput "Knight Ridera", "MacGyvera", "The A-Teama" i "Cagney & Lacey", dok se na filmskom platnu pojavio u naslovima kao što su "Speed", "Devil in a Blue Dress" i "Cinderella Man". Zadnju ulogu ostvario je prije 19 godina.

Zanimljivo je da se prije glumačke karijere okušao i u sportu – bio je dio trening ekipe New York Jetsa te je igrao u Kanadskoj nogometnoj ligi.

Vijest o njegovoj smrti prvi je na društvenim mrežama podijelio glumac Christopher Serrone, koji je s njim surađivao na filmu "Dobri momci". U emotivnoj objavi istaknuo je kako je Starr živio bogat i ispunjen život, te ga opisao kao sjajnog čovjeka kojeg će mnogi pamtiti.

Starr je iza sebe ostavio obitelj, ali i brojne obožavatelje koji će ga pamtiti po upečatljivim ulogama i dugogodišnjem doprinosu filmskoj industriji.

