Atmosfera se već zahuktava: Stižu nove navijačke himne za Svjetsko prvenstvo!

Uoči svjetskog nogometnog prvenstva raste i utrka za novu navijačku himnu. Uz već dobro poznate hitove, na scenu stižu i nove pjesme koje traže svoje mjesto među navijačima. Samo one najjače čut će se sve do Amerike!

Do početka Svjetskog prvenstva u Americi – još točno 40 dana. Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu će odigrati protiv Engleske 17. lipnja u Arlingtonu.

Međutim, mnogi su već sada polako iskušavati atmosferu i to zahvaljujući navijačkim pjesmama

"Neopisivo, Neopisivno, Srce vatreno", počeo je navoditi navijač Zdenko.

Navijači su spremni. Spremaju se i izvođači. Novo ime na sceni – Steve Mešić. Danas snima spot i pokušava izboriti svoje mjesto među već dobro poznatim hitovima.

"Ja mogu reć da je sigurno najagresivnija himna, sigurno. Da li će biti najbolja, to sve ovisi o publici da li će ju prigrlit. Ako hoće, to je to. Ako ne onda, eto idemo dalje, mi smo dali sve od sebe i zadovoljni smo eto. Kao što vidite malo smo uspuhani, crveni od sunca ali evo ide", kazao je Mešić.

No publika već dugo zna što prolazi.

"Odmah se sjetim da sam pogodio da će Janica Kostelić bit olimpijski pobjednik i prvak svijeta, da će Ivica Kostelić bit prvak svijeta, da će rukometaši biti prvaci svijeta tako da ne vidim razlog zašto da ova verzija nogometna ne bi konačno doživjela svoj puni sjaj i da konačno postanemo prvaci svijeta!", izjavio je Miroslav Rus, autor pjesme "Neka pati koga smeta", koju su Baruni otpjevali davne 1998. godine.

Jedan refren bio je dovoljan da u cijelu priču povuče i Marka Lasića - Nereda!

"2005. – 2004. Taj đir negdje kad su Zaprešić Boysi s Connectom napravili "Boju mojih vena". Ti si boja mojih vena, neka cijeli svijet sad čuje da ja volim Dinamo. I ja sam čuo kao kako su ubili taj refren, ko su Boysi, idemo tamo, bam, zapravišić, pakiranje, studio, akcija!", prisjetio se Nered.

Od tada milijunski pregledi, refreni koji se znaju napamet i atmosfera koja se ne može kopirati.

"I baš sad pripremamo snimanje jer dogovorili smo se da je vrijeme da proslavimo 20 godina i napravimo jednu rođendansku pjesmu koju ćemo pokloniti cijeloj naciji. To će biti Srce vatreno 2. Simbolično jer 2006. smo napravili tu pjesmu", bio je emotivan Nered.

Recept je jasan!

"Sami dolazimo iz tog navijačkog svijeta, iz te nacijačke subkulture i znamo o čemu pjevamo. Formula dobre navijačke pjesme je upravo to, da ste upoznati s tematikom kojom se bavite u svojim pjesmama i da znate o čemu pjevate", poručio je Marko Novosel iz Zaprešić Boysa.

Stare pjesme već su bezvremenski hitovi. Nove tek čekaju svoju priliku. Ali jedno je sigurno; bez njih, prvenstvo jednostavno ne postoji.

