Lelekice su predstavile nove kostime za Eurosong, razlika u odnosu na Doru odmah je upala u oči

Predstavnice Hrvatske na Eurosongu 2026. LELEK uspješno su odradile prvu tehničku probu u novim kostimima.

Hrvatska grupa LELEK uspješno je odradila svoju prvu probu za Eurosong, a kako piše službena stranica, već na prvi pogled jasno je da na pozornicu donose snažan i vizualno impresivan nastup.

Prema službenom izvještaju koji je objavljen na Redditu, izvedba pjesme "Andromeda" odiše posebnom energijom, a moćan vokalni sklad u unisonu ostavlja snažan dojam već od prvih trenutaka. Produkcijski, nastup je podignut na višu razinu zahvaljujući pametnom korištenju staze koja vodi iz green rooma prema glavnoj pozornici, čime njihov dolazak dobiva dodatnu dozu dramatičnosti i veličanstvenosti.

LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Grupa Lelek Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prepoznatljiv vizualni identitet benda ostaje i dalje u fokusu. LELEK ostaje vjeran svom upečatljivom stilu koji kombinira moderno i tradicionalno, no za ovu su priliku u kostime uveli i tamnu krvavo-crvenu nijansu koja dodatno naglašava mračnu i dramatičnu atmosferu pjesme. Dijelove kostima može se vidjeti na TikToku i Instagramu u javljanju djevojaka poslije probe.

Veliku ulogu u cijelom nastupu ima i LED ekran u pozadini koji prati priču pjesme – od mistične špilje, preko očaravajuće šume pa sve do završnog putovanja kroz crvotočinu, što gledatelju daje osjećaj svojevrsnog vremenskog vrtloga.

Prva proba jasno pokazuje da LELEK ne prepušta ništa slučaju – kombinacija vokalne snage, vizualnog identiteta i pažljivo osmišljenog nastupa mogla bi ih učiniti jednim od zapaženijih izvođača na ovogodišnjem Eurosongu.

