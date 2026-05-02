Ovako je Victoria Beckham iznenadila Davida za rođendan: Jedna fotka sve je zasjenila!

Victoria Beckham emotivnom je objavom na društvenim mrežama čestitala suprugu Davidu 51. rođendan, podijelivši niz fotografija koje prate njihov zajednički život – od mladenačkih dana do danas.

Među objavljenim fotografijama našle su se i one iz Davidovih nogometnih dana, uključujući kultnu snimku u dresu Manchester Uniteda iz vremena kada je bio na vrhuncu karijere. Tu su i opušteniji trenuci – poput fotografije s odmora na jahti, gdje par uživa u zalasku sunca, kao i ona s mora na kojoj David u crvenim kupaćim gaćama izlazi iz vode, pokazujući zavidnu formu.

David i Victoria Beckham - 1

David Beckham, Victoria Beckham

Victoria je podijelila i starije, privatnije uspomene, uključujući fotografiju iz ranijih dana njihove veze, ali i elegantan crno-bijeli kadar s večere koji odiše bezvremenskim stilom.

"Ti si naš svijet, naše sve. Jako te volimo!!! Sretan rođendan najboljem suprugu, tati, sinu, bratu i prijatelju…", napisala je Victoria, pokazavši koliko joj znači bivša nogometna legenda, ali i obiteljski čovjek kakav je danas.

Victoria Beckham, David Beckham, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

David i Victoria Beckham - 1

David i Victoria Beckham

Ovom objavom još jednom je pokazala koliko je njihova ljubavna priča snažna i dugotrajna, te koliko joj znači njegova podrška, pogotovo u vremenima kada je njihov najstariji sin Brooklyn odlučio prekinuti kontakte s obitelji.

