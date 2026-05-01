Ecija Ojdanić za Praznik rada nije odmarala, evo i što je točno radila: ''Svaka vam čast!''

Glumica Ecija Ojdanić, omiljeno lice iz serije Kumovi, pokazala je kako Praznik rada može izgledati itekako ukusno.
Zvijezda serije Kumovi, Ecija Ojdanić, Praznik rada provela je na sebi svojstven način – radno, ali s osmijehom i u krugu obitelji.
Poznata glumica pohvalila se pratiteljima kako je cijeli dan provela u kuhinji, pripremajući bogat blagdanski jelovnik za svoje najmilije. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije koje otkrivaju djelić atmosfere iz njezina doma, ali i impresivnu ponudu jela koja su se našla na stolu.
''Ovogodišnje izdanje Praznika rada dragovoljno i s veseljem sam provela u kuhinji, kuhajući za moje najmilije. Sretan vam Praznik rada, gdje god bili!'', poručila je Ecija.
A da nije riječ o skromnom ručku, jasno je već na prvi pogled. Na jelovniku su se našle marinirane skuše, focaccia od bijelog brašna, ali i verzija s bundevom, zatim riblja juha, rižoto od sipe, pečeni file oslića te nezaobilazna blitva.
Fotografije otkrivaju i lijepo uređen stol te toplu, obiteljsku atmosferu, a pratitelji su u komentarima nizali pohvale – kako za trud, tako i za kulinarske vještine popularne glumice.
''Svaka čast!'', ''Bravo, baš ste se potrudili'', ''Sve je prekrasno, jako si vrijedna'', pohvalili su je neki prattielji dok su ju drugi zatražili i pojedini recept.
