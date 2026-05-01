Donna Vekić s minimalno šminke pokazala prirodni izgled, neko vrijeme izbivala je iz javnosti

Donna Vekić ponovno je pod svjetlima reflektora, ali ovaj put ne zbog teniskih rezultata, već zbog projekta koji sve snažnije povezuje žene u sportu i biznisu.

Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, Donna Vekić ponovno se pojavila i to u svom Osijeku, na događaju koji joj je posebno blizak srcu.

Ovogodišnje izdanje DNNA Ladies Tennis Neta, projekta koji je upravo ona pokrenula, svečano je otvoreno na teniskim terenima u Perivoju kralja Tomislava, a Donna je odmah privukla pažnju svojim opuštenim i prirodnim izdanjem.

Bez teške šminke i glamuroznih kombinacija, u ležernoj sportskoj eleganciji, Vekić je pokazala upravo ono što ovaj projekt i promovira – autentičnost, jednostavnost i snažnu žensku energiju. Njezin povratak u javnost nije mogao imati bolju kulisu.

Riječ je o jedinstvenoj sportsko-poslovnoj priči koja iz godine u godinu raste, a Osijek sve snažnije pozicionira na karti međunarodnih događanja. DNNA Ladies Tennis Net okuplja poslovne žene, poduzetnice i liderice iz različitih zemalja, spajajući rekreativni tenis s umrežavanjem i razmjenom iskustava.

''Ponosna sam na ovaj projekt čija je ideja bila povezati biznis i tenis, da poslovne žene imaju priliku zaigrati, natjecati se i uživati. Izuzetno mi je drago da možemo poslovne žene dovesti u Osijek i da rastemo iz godine u godinu i imamo više prijava. U budućnosti nam je cilj uključiti i poslovne žene iz cijele Europe i razvijati našu biznis priču'', poručila je Vekić prilikom otvorenja, kako prenosi Glas Slavonije.

Već ovog vikenda čeka je put u Istanbul, a potom i nastup na Roland Garrosu.

