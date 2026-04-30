Pogledajte neobičan jelovnik koji je Melania Trump osmislila za kralja Charlesa

U Bijeloj kući održana je svečana večera u čast posjeta kralja Charlesa III. i kraljice Camille, a jelovnik u četiri slijeda osmislila je Melania Trump

Svečana večera upriličena je u utorak navečer u Bijeloj kući povodom državnog posjeta kralja Charlesa III. i kraljice Camille SAD-u, a uz britanski kraljevski par u Istočnoj sobi okupili su se brojni uzvanici iz političkog, poslovnog i javnog života.

Kako navodi Page Six, jelovnik je osmislila prva dama Melania Trump, pripremivši profinjeni meni u četiri slijeda. Večera je započela juhom od povrća i salatom od palminih srca, nastavila se raviolima s ricottom i smrčcima uz parmezansku emulziju, dok je kao glavno jelo poslužen list na francuski način s proljetnim prilozima.

Za desert je poslužena čokoladna torta u obliku košnice s kremom od vanilije i bademovim biskvitom, uz sladoled od crème fraîchea i med iz Bijele kuće, a uz jela su se točila odabrana vina poput rieslinga, pinota noira i chardonnaya.

Večera je uslijedila nakon Charlesova govora u Kongresu, uz strogi formalni dress code – kralj je nosio svečano odijelo, kraljica ružičastu haljinu, dok se Melania odlučila za raskošnu Diorovu večernju haljinu u istoj nijansi.

Posjet Charlesa i Camille traje četiri dana, nakon čega slijede obveze u New Yorku i Virginiji, uključujući sudjelovanje u obilježavanju 250. obljetnice SAD-a.

