Lana Klingor Mihić izvan grada izgradila kuću iz snova: "Zahvalna sam Bogu na svemu što imamo!"

Lana Klingor Mihić godinama uživa u životu izvan Zagreba, gdje je s obitelji pronašla mir i više prostora.

Lana Klingor Mihić 2017. godine odlučila je napustiti Zagreb i preseliti se s obitelji izvan grada, a taj potez, kako pokazuje, bio je pun pogodak.

Nekadašnji život u stanu zamijenili su kućom s prostranom okućnicom, bazenom i obiljem zelenila.

Svoje zadovoljstvo ne skriva pa je uz fotografije doma poručila: "Koliko sam samo zahvalna Bogu svaki dan na ovoj našoj kući i svemu što imamo".

Nedavno je otkrila i da su krenuli u uređenje spavaće sobe.

"Šta ću kad volim promjene a i vrijeme je za refreshing".

Svojim objavama utjecala je i na neke pratiteljice koje su se odlučile na sličan korak, a o tome kaže: "I kao odgovornost i kao kompliment i kao pohvalu. Mislim da ljudi prepoznaju laž i neistinu. Ako nešto ne mogu u životu, ne mogu lagati, ne mogu se pretvarati. Ne mogu reći da mi je to uvijek u životu donijelo dobro jer sam jednostavno takva i nemam potrebu se svidjeti svima. I mislim da ljudi jednostavno prepoznaju moju autentičnost i iskrenost na društvenim mrežama. Mislim da se s tim mogu poistovjetiti i zato mi dobro funkcioniramo, ja i moja mala zajednica koja me prati, a koja je ustvari velika", zaključila je.

Podsjetimo, Lana je početkom 2000-ih bila članica grupe ET, a danas vodi PR agenciju i bavi se uzgojem pasa. Od 2013. u braku je s Antom Mihićem, s kojim ima kćeri Marlu i Miku, dok iz prijašnje veze ima i kćer Kiaru.

