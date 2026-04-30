Glumio je zgodnog negativca u kultnoj seriji, a njegov prerani odlazak shrvao je javnost

Gotovo dva tjedna od njegove smrti, objavljen je uzrok smrti glumca Patricka Muldoona.

Nekoliko dana nakon vijesti o smrti Patricka Muldoona, sada je i službeno potvrđen uzrok smrti poznatog glumca. Zvijezda serija "Melrose Place" i "Naši najbolji dani" preminula je 19. travnja od infarkta miokarda, odnosno srčanog udara.

Prema smrtovnici, kao dodatni uzroci navedeni su plućna embolija i nasljedna koagulopatija – genetsko stanje koje utječe na zgrušavanje krvi. Upravo kombinacija tih zdravstvenih problema dovela je do tragičnog ishoda.

Galerija 6 6 6 6 6

Muldoon je iznenada preminuo u 58. godini, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov menadžer. Njegov odlazak šokirao je obožavatelje, tim više što je samo dva dana ranije na društvenim mrežama podijelio objavu u kojoj je izrazio uzbuđenje zbog novoga filmskog projekta "Kockroach", na kojem je radio kao izvršni producent.

Glumac je tijekom karijere ostvario niz zapaženih uloga, a publika ga najviše pamti kao Austina Reeda u popularnoj sapunici "Naši najbolji dani", gdje je glumio početkom devedesetih, te kao Richarda Harta u seriji "Melrose Place". Pojavio se i u filmu "Starship Troopers", kao i u brojnim televizijskim projektima.

Nakon vijesti o njegovoj smrti brojni kolege oprostili su se od njega dirljivim porukama. Alison Sweeney istaknula je njegovu dobrotu i talent, dok je Lisa Rinna podijelila zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.

Muldoon iza sebe ostavlja partnericu Miriam Rothbart, roditelje, sestru i širu obitelj.

