Otac poznate glumice imao tajnu obitelj u Bugarskoj: "Nikada nam nije rekao..."

Rita Wilson otkrila je da je njezin otac imao tajnu obitelj u Bugarskoj, a njihova tužna sudbina dodatno je šokirala javnost.

Glumica (69) je saznala da je njezin pokojni otac Allan Wilson u rodnoj Bugarskoj imao suprugu i dijete prije nego što je emigrirao u Sjedinjene Američke Države.

Zvijezda filma "Besani u Seattleu", koja je odrasla u Los Angelesu s roditeljima i dvoje braće i sestara, o toj dugogodišnjoj obiteljskoj tajni govorila je u podcastu "How to Fail With Elizabeth Day".

Wilson, koja je u braku s oskarovcem Tomom Hanksom (69), za očevu prošlost saznala je tijekom sudjelovanja u emisiji "Who Do You Think You Are?" 2012. godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Možete li bez greške riješiti ovaj kviz o susjedima kojih se sjećamo s osmijehom?

"Ono što su otkrili o mom ocu bilo je toliko šokantno i neobično da su se zadržali samo na njegovoj priči."

Rečeno joj je i da je njezin otac "bio oženjen i imao dijete." Producenti su joj objasnili da do toga neće doći jer je njegova supruga Alice preminula pri porodu, a njihov sin Emil, rođen 26. prosinca, umro četiri mjeseca kasnije od infekcije.

Nakon tog tragičnog gubitka, njezin se otac 1949. preselio u SAD, što se dogodilo neposredno nakon rata.

"Još uvijek to ne mogu preboljeti. Otac nam nikada ništa o tome nije rekao. Voljela bih da sam mogla razgovarati s njim o tome."

Wilson je saznala i da je njezina obitelj bila siromašna.

"Bilo je to neposredno nakon rata u Bugarskoj. Ne znam kako bi si mogli priuštiti adaptirano mlijeko ili nešto slično, ali sigurna sam da su se nekako snalazili."

Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos otkrila zanimljivost o Mili Kekinu: "Živjeli smo u istom kvartu i imala sam dojam..."



"Ovdje stvari postaju čudne. Prvo dijete moje sestre rođeno je 26. prosinca, a moj najmlađi sin također je rođen 26. prosinca. I mislim na svog oca, sve te godine dok je slavio te rođendane, a znao je da je imao dijete rođeno 26. prosinca, Emila, koji je preminuo."

Kazala je i da je njezina grčko-pravoslavna obitelj "sve držala vrlo privatnim", pa dodala: "Mislim da bismo, kada bismo svi bili otvoreniji jedni prema drugima, shvatili da smo svi u istoj situaciji."

Njezin otac kasnije je oženio njezinu majku Dorothy Wilson, s kojom je dobio Ritu te njezinu braću i sestru, Chrisa i Lily.

Wilson je istaknula da su njezini roditelji bili "neobrazovani, ali nevjerojatno pametni, intuitivni i vrijedni ljudi s čvrstim vrijednostima."

Pohvalila je oca, naglasivši da je uzdržavao obitelj i kupio kuću radeći kao barmen.

"Nikada u životu nije imao dugove. On i moja mama bili su u braku 59 godina i bili su nevjerojatan par i divni roditelji."



Inače, Rita Wilson i Tom Hanks u braku su od 1988. godine i imaju sinove Cheta i Trumana, dok Hanks iz prvog braka ima i kćer Elizabeth te sina Colina.

Publika će je uskoro gledati u filmu "Start Without Me", dok njezin šesti album "Sound of a Woman" izlazi 1. svibnja.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kreću u Beč! Ovako su naše predstavnice na Eurosongu ispraćene od Austrijskog veleposlanstva

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Olivera Balašević objavila poruku koju joj je poslala snaha: "Samo par sati nakon što je..."

Pogledaji ovo inMagazin Idila Marka Škugora s novorođenom kćerkicom: ''Uživam u mijenjanju pelena, ja bih po cijele dane bio s njom''