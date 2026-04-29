Otac poznate glumice imao tajnu obitelj u Bugarskoj: "Nikada nam nije rekao..."

Rita Wilson otkrila je da je njezin otac imao tajnu obitelj u Bugarskoj, a njihova tužna sudbina dodatno je šokirala javnost.
Svijet je šokirala činjenica da kada je Rita Wilson otkrila da njezin otac ima tajnu obitelj.
Glumica (69) je saznala da je njezin pokojni otac Allan Wilson u rodnoj Bugarskoj imao suprugu i dijete prije nego što je emigrirao u Sjedinjene Američke Države.
Zvijezda filma "Besani u Seattleu", koja je odrasla u Los Angelesu s roditeljima i dvoje braće i sestara, o toj dugogodišnjoj obiteljskoj tajni govorila je u podcastu "How to Fail With Elizabeth Day".
Wilson, koja je u braku s oskarovcem Tomom Hanksom (69), za očevu prošlost saznala je tijekom sudjelovanja u emisiji "Who Do You Think You Are?" 2012. godine.
"Ono što su otkrili o mom ocu bilo je toliko šokantno i neobično da su se zadržali samo na njegovoj priči."
Rečeno joj je i da je njezin otac "bio oženjen i imao dijete." Producenti su joj objasnili da do toga neće doći jer je njegova supruga Alice preminula pri porodu, a njihov sin Emil, rođen 26. prosinca, umro četiri mjeseca kasnije od infekcije.
Rita Wilson Foto: Rita Wilson/Facebook
Nakon tog tragičnog gubitka, njezin se otac 1949. preselio u SAD, što se dogodilo neposredno nakon rata.
"Još uvijek to ne mogu preboljeti. Otac nam nikada ništa o tome nije rekao. Voljela bih da sam mogla razgovarati s njim o tome."
Wilson je saznala i da je njezina obitelj bila siromašna.
"Bilo je to neposredno nakon rata u Bugarskoj. Ne znam kako bi si mogli priuštiti adaptirano mlijeko ili nešto slično, ali sigurna sam da su se nekako snalazili."
"Ovdje stvari postaju čudne. Prvo dijete moje sestre rođeno je 26. prosinca, a moj najmlađi sin također je rođen 26. prosinca. I mislim na svog oca, sve te godine dok je slavio te rođendane, a znao je da je imao dijete rođeno 26. prosinca, Emila, koji je preminuo."
Kazala je i da je njezina grčko-pravoslavna obitelj "sve držala vrlo privatnim", pa dodala: "Mislim da bismo, kada bismo svi bili otvoreniji jedni prema drugima, shvatili da smo svi u istoj situaciji."
Njezin otac kasnije je oženio njezinu majku Dorothy Wilson, s kojom je dobio Ritu te njezinu braću i sestru, Chrisa i Lily.
Wilson je istaknula da su njezini roditelji bili "neobrazovani, ali nevjerojatno pametni, intuitivni i vrijedni ljudi s čvrstim vrijednostima."
Pohvalila je oca, naglasivši da je uzdržavao obitelj i kupio kuću radeći kao barmen.
"Nikada u životu nije imao dugove. On i moja mama bili su u braku 59 godina i bili su nevjerojatan par i divni roditelji."
Inače, Rita Wilson i Tom Hanks u braku su od 1988. godine i imaju sinove Cheta i Trumana, dok Hanks iz prvog braka ima i kćer Elizabeth te sina Colina.
Publika će je uskoro gledati u filmu "Start Without Me", dok njezin šesti album "Sound of a Woman" izlazi 1. svibnja.
