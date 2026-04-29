Na ovaj su način William i Kate javno obilježili 15 godina braka!

William i Kate proslavili su 15 godina braka objavom obiteljske fotografije.

Princ William i Kate Middleton obilježili su 15 godina braka, a tim su povodom podijelili novu obiteljsku fotografiju na društvenim mrežama.

Na fotografiji leže opušteno na travi sa svoje troje djece, princem Georgeom (12), princezom Charlotte (10) i princem Louisom (8). Uz zagrljeni obiteljski kadar u ležernoj ljetnoj atmosferi stoji poruka: "Slavimo 15 godina braka."

Njihova priča započela je na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj, gdje su se upoznali tijekom studija. Nakon veze koja je imala i prekide, zaručili su se 2010., a godinu kasnije, 29. travnja 2011., izrekli su sudbonosno "da" u Westminsterskoj opatiji, pred očima milijuna gledatelja diljem svijeta.

"Čim sam upoznao Kate, znao sam da je po nečemu posebna. Znao sam da je to nešto što želim istražiti. No, na kraju smo neko vrijeme bili samo prijatelji, a to se pokazalo kao dobar temelj", rekao je princ William u intervjuu povodom zaruka 2010. godine.

Početkom ovog tjedna William je boravio u Walesu, koji za par ima posebno značenje. Ondje su živjeli nekoliko godina u unajmljenoj kući na otoku Angleseyju, i to u razdoblju oko svog vjenčanja. Prošlu godišnjicu proslavili su u Škotskoj, gdje je njihova priča i započela.

Kate i William s djecom Foto: Profimedia

