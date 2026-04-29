Zavirite u moderni dom Korane Gvozdić i Ivana Šarića, uredili su ga po najvećim standardima

Korana Gvozdić i Ivan Šarić svoj su obiteljski život uredili u stanu koji odiše stilom, funkcionalnošću i toplinom, a svaki njegov kutak otkriva pažljivo biran dizajn i ljubav prema jednostavnoj eleganciji.

Bivša manekenka i voditeljica Korana Gvozdić redovito na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, a pritom često pokazuje i interijer stana u kojem živi s partnerom Ivanom Šarićem i njihovim sinčićem Oliverom.

Njihov dom odiše modernim i minimalističkim stilom, a svaki detalj pomno je osmišljen kako bi prostor djelovao prozračno, svijetlo i ugodno za život. Blagovaonica je skladno povezana s dnevnim boravkom, čime se dodatno naglašava otvorenost prostora. Velika staklena vrata smještena uz blagovaonski stol vode na balkon, propuštaju obilje prirodnog svjetla te pružaju umirujući pogled na zelenilo izvan stana.

U interijeru dominiraju bijele i sive nijanse, koje prostoru daju dozu sofisticiranosti. Blagovaonski stol jednostavnog je, suvremenog dizajna, dok su stolice bijele, s elegantno zakrivljenim metalnim nogama. Iznad stola nalazi se diskretna viseća lampa minimalističkog izgleda, koja se savršeno uklapa u cjelokupnu estetiku.

Toplinu prostoru daje pod od svijetlog drva, koji stvara kontrast hladnijim tonovima zidova i namještaja. U dnevnom boravku ističe se sivi kauč, uz koji su smještena tri dekorativna okrugla zrcala sa zlatnim okvirima – detalj koji prostoru dodaje eleganciju i vizualno ga proširuje.

Kuhinja je uređena u bijelom visokom sjaju, dok je radna ploča izrađena od sivog drva. Prostranost i funkcionalnost čine je idealnim mjestom za svakodnevni boravak, pa ne čudi da upravo ondje Korana provodi mnogo vremena, što potvrđuju i njezine objave na društvenim mrežama.

Cijeli prostor dodatno oživljavaju decentni detalji poput biljaka, knjiga i vaza s cvijećem, koji unose dozu topline i osobnosti u ovaj moderan, skladno uređen dom.

